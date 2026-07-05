Trump agradece à Fifa após Balogun escapar de suspensão: “Grande injustiça”

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou publicamente a decisão da Fifa de revogar a suspensão de Folarin Balogun. Em publicação nas redes sociais, o mandatário agradeceu à entidade máxima do futebol por permitir que o atacante esteja em campo contra a Bélgica, pelas oitavas de final da Copa do Mundo.
“Obrigado FIFA por fazer a coisa certa e reverter uma grande injustiça”, escreveu Trump.
Balogun havia sido expulso na vitória dos Estados Unidos sobre a Bósnia após acertar o zagueiro Tarik Muharemović . A entrada dura aconteceu aos 18 minutos do segundo tempo. O árbitro brasileiro Raphael Claus revisou o lance no VAR e aplicou o cartão vermelho, o que geraria suspensão automática para a fase seguinte.
No entanto, o Comitê Disciplinar da Fifa decidiu suspender a punição com base no artigo 27 do Código Disciplinar. Este permite ao órgão judicial interromper total ou parcialmente a aplicação de uma sanção.
“Por força do Artigo 27 do FDC, a implementação da suspensão automática de jogos para Folarin Balogun é suspensa por um período probatório de um (1) ano”, informou a Fifa em comunicado oficial.
Aliás, a decisão representa um reforço importante para a equipe comandada por Mauricio Pochettino. Balogun é o artilheiro da seleção norte-americana na Copa do Mundo, com três gols marcados. Assim, estará à disposição para o confronto eliminatório diante da Bélgica.
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