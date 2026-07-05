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Pênalti perdido por Bruno Guimarães revolta torcedores do Brasil nas redes

Pênalti perdido por Bruno Guimarães revolta torcedores do Brasil nas redes
Pênalti perdido por Bruno Guimarães revolta torcedores do Brasil nas redes -

A Seleção Brasileira desperdiçou uma grande oportunidade de sair na frente da Noruega, neste domingo (05/7), pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Aos 13 minutos do primeiro tempo, Matheus Cunha sofreu pênalti após invadir a área. Na cobrança, Bruno Guimarães bateu no canto esquerdo, mas o goleiro Nyland acertou o lado e fez a defesa.

O lance rapidamente tomou conta das redes sociais. Torcedores brasileiros demonstraram irritação com o desperdício da penalidade e passaram a questionar a escolha do volante como cobrador oficial naquele momento da partida. Muitos lembraram que outros jogadores considerados especialistas, como Vini Jr.

Veja as reações da torcida do Brasil:

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