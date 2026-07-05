Pênalti perdido por Bruno Guimarães revolta torcedores do Brasil nas redes

A Seleção Brasileira desperdiçou uma grande oportunidade de sair na frente da Noruega, neste domingo (05/7), pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Aos 13 minutos do primeiro tempo, Matheus Cunha sofreu pênalti após invadir a área. Na cobrança, Bruno Guimarães bateu no canto esquerdo, mas o goleiro Nyland acertou o lado e fez a defesa.
O lance rapidamente tomou conta das redes sociais. Torcedores brasileiros demonstraram irritação com o desperdício da penalidade e passaram a questionar a escolha do volante como cobrador oficial naquele momento da partida. Muitos lembraram que outros jogadores considerados especialistas, como Vini Jr.
Veja as reações da torcida do Brasil:
Tem Vini Jr., Cunha, Rayan, Martinelli e quem bate pênalti é a desgraça de um volante.
Vai tomar no cu.
— Guia das Apostas (@GuiadasApostas) July 5, 2026
Bruno Guimarães bateu TRÊS PÊNALTIS em TODA a carreira. Ancelotti deu a ele a responsabilidade de perder o 4º num jogo eliminatório de Copa do Mundo pela seleção brasileira.
— Antonio Tabet (@antoniotabet) July 5, 2026
Bruno Guimarães bateu TRÊS PÊNALTIS em TODA a carreira. Ancelotti deu a ele a responsabilidade de perder o 4º num jogo eliminatório de Copa do Mundo pela seleção brasileira.
— Antonio Tabet (@antoniotabet) July 5, 2026
Explain to me like a six years old Why Vini Jr. hand the penalty over to Bruno Guimarães? #BRANOR pic.twitter.com/j7jbECl4Ks
— JACCINTA (@AFCJaccy) July 5, 2026
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