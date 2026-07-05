Bruno Guimarães entra em lista rara de pênaltis perdidos pelo Brasil em Copas

Bruno Guimarães entrou para uma estatística incomum da Seleção Brasileira neste domingo (05/7). Ao desperdiçar o pênalti diante da Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, o volante tornou-se apenas o quarto jogador a perder uma cobrança no tempo regulamentar de uma partida de Mundial defendendo o Brasil. O último havia sido Zico, há 40 anos, na Copa de 1986.

A oportunidade surgiu aos 13 minutos do primeiro tempo, depois que o VAR confirmou pênalti de Ajer sobre Matheus Cunha. Bruno Guimarães assumiu a responsabilidade da cobrança, bateu no canto direito, mas o goleiro Nyland acertou o lado e fez a defesa.

Antes dele, apenas três brasileiros haviam desperdiçado pênaltis durante os 90 minutos de uma Copa do Mundo. O caso mais recente era o de Zico, que parou no goleiro francês Joël Bats nas quartas de final da Copa de 1986, em duelo que terminou empatado por 1 a 1. Na disputa por pênaltis, o ídolo do Flamengo converteu sua cobrança, mas o Brasil acabou eliminado pela França.

Outros pênaltis perdidos pelo Brasil

Os outros dois episódios aconteceram nas primeiras décadas da história da competição. Em 1934, nas oitavas de final contra a Espanha, Waldemar de Brito cobrou nas mãos do lendário goleiro Ricardo Zamora, e o Brasil acabou sendo eliminado. Quatro anos depois, na disputa do terceiro lugar da Copa de 1938, Patesko isolou a cobrança diante da Suécia. O erro, porém, não comprometeu a Seleção, que venceu por 4 a 2 e garantiu o bronze.

Contudo, se somarmos as disputas de pênaltis, a lista aumenta. A cobrança desperdiçada por Bruno Guimarães foi a 11ª perdida pela Seleção na história das Copas do Mundo, somando tempo regulamentar, prorrogação e decisões por penalidades.



