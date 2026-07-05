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Bruno Guimarães entra em lista rara de pênaltis perdidos pelo Brasil em Copas

O último havia sido Zico, há 40 anos, na Copa de 1986

Bruno Guimarães entra em lista rara de pênaltis perdidos pelo Brasil em Copas
Bruno Guimarães entra em lista rara de pênaltis perdidos pelo Brasil em Copas -

Bruno Guimarães entrou para uma estatística incomum da Seleção Brasileira neste domingo (05/7). Ao desperdiçar o pênalti diante da Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, o volante tornou-se apenas o quarto jogador a perder uma cobrança no tempo regulamentar de uma partida de Mundial defendendo o Brasil. O último havia sido Zico, há 40 anos, na Copa de 1986.

A oportunidade surgiu aos 13 minutos do primeiro tempo, depois que o VAR confirmou pênalti de Ajer sobre Matheus Cunha. Bruno Guimarães assumiu a responsabilidade da cobrança, bateu no canto direito, mas o goleiro Nyland acertou o lado e fez a defesa.

Antes dele, apenas três brasileiros haviam desperdiçado pênaltis durante os 90 minutos de uma Copa do Mundo. O caso mais recente era o de Zico, que parou no goleiro francês Joël Bats nas quartas de final da Copa de 1986, em duelo que terminou empatado por 1 a 1. Na disputa por pênaltis, o ídolo do Flamengo converteu sua cobrança, mas o Brasil acabou eliminado pela França.

Outros pênaltis perdidos pelo Brasil

Os outros dois episódios aconteceram nas primeiras décadas da história da competição. Em 1934, nas oitavas de final contra a Espanha, Waldemar de Brito cobrou nas mãos do lendário goleiro Ricardo Zamora, e o Brasil acabou sendo eliminado. Quatro anos depois, na disputa do terceiro lugar da Copa de 1938, Patesko isolou a cobrança diante da Suécia. O erro, porém, não comprometeu a Seleção, que venceu por 4 a 2 e garantiu o bronze.

Contudo, se somarmos as disputas de pênaltis, a lista aumenta. A cobrança desperdiçada por Bruno Guimarães foi a 11ª perdida pela Seleção na história das Copas do Mundo, somando tempo regulamentar, prorrogação e decisões por penalidades.


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