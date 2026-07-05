Em estado grave, Parreira segue com ventilação mecânica

Carlos Alberto Parreira, ex-treinador da Seleção Brasileira, segue internado em estado grave na UTI do Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. De acordo com informações divulgadas neste domingo (5), o quadro clínico exige suporte intensivo constante.

Na sexta-feira (3), ele apresentou uma infecção pulmonar que afetou também a função renal. Por conta disso, precisou ser novamente sedado, passou a respirar com auxílio de aparelhos e iniciou tratamento de hemodiálise.

Apesar da gravidade, encontra-se estável sob monitoramento contínuo de um pneumologista intensivista e da equipe multidisciplinar do hospital.

Parreira: quadro de linfoma de Hodgkin

Parreira enfrenta um diagnóstico de linfoma de Hodgkin, câncer que se origina no sistema linfático — responsável pela defesa imunológica do organismo. A doença ocorre quando um linfócito, geralmente do tipo B, sofre mutação e se transforma em célula maligna, capaz de se multiplicar e se espalhar de forma ordenada pelos linfonodos e vasos linfáticos. Com o tempo, esses clones podem atingir tecidos próximos e, sem tratamento adequado, comprometer outras regiões do corpo.

Esse tipo de linfoma é mais frequente em homens e costuma surgir inicialmente na região cervical ou torácica. O acompanhamento médico especializado é essencial para controlar a progressão e oferecer suporte ao paciente.