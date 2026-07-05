Haaland impõe novo capítulo desastroso à Seleção na Copa

O Brasil se despede da Copa do Mundo novamente para um adversário da segunda prateleira da Europa. Desta vez, com direito a pênalti perdido. Bélgica (2018), Croácia (2022) e, agora, Noruega (2026). Neste domingo (5), no mesmo dia de Sarriá, Haaland encerrou a trajetória da Seleção ao cravar o 2 a 1 para os nórdicos, pelas oitavas de final da competição internacional. Os vikings seguem sua jornada para Miami, onde enfrentarão México ou Inglaterra nas quartas.
Guimarães vira vilão
A Noruega, conforme a promessa de um estilo ofensivo, assumiu o controle e teve um gol bem anulado por impedimento. Mesmo mal, o Brasil ganhou um pênalti que caiu do céu. Vini Jr. deixou para Bruno Guimarães. O volante bateu à meia distância, permitindo que Nyland telegrafasse o disparo e espalmasse a cobrança. Os vikings, porém, não tiveram a eficiência de converter aquele volume de jogo inicial em chances concretas. Só no fim, Haaland superou a marcação dupla de Marquinhos/Magalhães e deixou para Odegaard bater. Alisson fechou o ângulo e manteve o score zerado.
Já a Seleção Brasileira pecou em demasia durante as transições ao ataque e, principalmente, nas tomadas de decisão. No fim, uma tímida melhora, com Vini Jr. chutando para a defesa do goleirão nórdico. Um empate justo resumiu a primeira etapa do espetáculo.
Haaland decide
Bola nos pés foi a forma com a qual a Noruega entendeu como a melhor forma de defender-se, além de não sofrer tanto quanto o calor inclemente do verão norte-americano. Mas havia muitas fragilidades atrás. Tanto que Vini enfiou uma bola açucarada para Endrick, que acabara de entrar. O garoto, no entanto, sozinho, tirou muito do goleiro e finalizou para fora. Rayan teve também um chute defendido por Nyland.
Naquela altura, Ancelotti apostou, enfim, em Neymar para o craque encerrar a carreira de forma melancólica. Afinal, o protagonista era outro. A Noruega conseguiu superar a pressão do Brasil cozinhar o jogo até achar a sua principal jogada. Centro na área. Haaland, até então sumido, se antecipou a Magalhães e abriu a conta no MetLife. Depois, o centroavante recebeu com liberdade, ajeitou a bola, preparou um café e ampliou.
No fim, Neymar, de pênalti, descontou. Mas não havia tempo para nada. Façanha histórica para a Noruega. Vexame para os comandados do técnico Carlo Ancelotti.
BRASIL 1×2 NORUEGA
Copa do Mundo – Oitavas de final
Data e hora: 05/7/2026 (domingo), 17h (de Brasília)
Local: MetLife Stadium, em Nova York (EUA)
Gols: Haaland, 34’/2ºT (0-1); Haaland, 44’/2ºT (0-2); Neymar, 54’/2ºT (1-2)
BRASIL: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães (Ederson Silva, 34’/2ºT); Gabriel Martinelli (Neymar, 22’/2ºT), Rayan (Danilo Santos, 22’/2ºT), Vini Jr e Matheus Cunha. Técnico: Carlo Ancelotti.
NORUEGA: Nyland; Ajer, Wolfe e Heggem; Berg, Odegaard, Berge e Ryerson (Aursnes, 18’/2ºT); Sorloth (Bobb, Intervalo), Haaland e Nusa (Schjelderup, Intervalo). Técnico: Stale Solbakken.
Árbitro: Ismail Elfath (EUA)
Assistentes: Corey Parker (EUA) e Kyle Atkins (EUA)
VAR: Tatiana Guzman (NIC)
Cartão Amarelo:
Cartão Vermelho: