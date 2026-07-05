Cristiano Ronaldo cria clima tenso ao alfinetar jornalista brasileiro: “Não gosta de mim”

Cristiano Ronaldo protagonizou um episódio curioso e tenso neste domingo (5), durante a coletiva de imprensa que antecedeu o confronto entre Portugal e Espanha. Aos 41 anos, o atacante chamou o jornalista brasileiro Marcelo Bechler para formular uma pergunta, justificando que o repórter “não gosta” dele.

O momento aconteceu em Arlington, Texas, local das oitavas de final da Copa do Mundo. Na entrevista, Ronaldo falava sobre sua longevidade no futebol e a necessidade constante de adaptação. Ele ressaltou que, mesmo em idade avançada para o esporte, continua marcando gols e pretende ser decisivo para a seleção portuguesa.

“Aquilo que tenho feito em toda minha carreira tem sido me adaptar também às nuances da idade”, declarou o astro português.