Cristiano Ronaldo cria clima tenso ao alfinetar jornalista brasileiro: “Não gosta de mim”

Cristiano Ronaldo protagonizou um episódio curioso e tenso neste domingo (5), durante a coletiva de imprensa que antecedeu o confronto entre Portugal e Espanha. Aos 41 anos, o atacante chamou o jornalista brasileiro Marcelo Bechler para formular uma pergunta, justificando que o repórter “não gosta” dele.
O momento aconteceu em Arlington, Texas, local das oitavas de final da Copa do Mundo. Na entrevista, Ronaldo falava sobre sua longevidade no futebol e a necessidade constante de adaptação. Ele ressaltou que, mesmo em idade avançada para o esporte, continua marcando gols e pretende ser decisivo para a seleção portuguesa.
“Aquilo que tenho feito em toda minha carreira tem sido me adaptar também às nuances da idade”, declarou o astro português.
Próximo compromisso de Portugal
A partida entre Portugal e Espanha está marcada para esta segunda-feira (6), às 16h (de Brasília), no AT&T Stadium. O duelo promete ser um dos mais intensos desta fase eliminatória, colocando frente a frente duas potências do futebol europeu.
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