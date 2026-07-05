Brasil amplia tabu e cai para europeu em mata-mata de Copa pela sexta vez seguida

A eliminação para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 ampliou um dos principais tabus recentes da Seleção Brasileira. Afinal, com a derrota deste domingo (05/7), a Canarinho passou a acumular seis eliminações consecutivas para seleções europeias em confrontos de mata-mata do Mundial. A última vitória sobre um rival do continente nessa fase segue sendo a final da Copa de 2002, contra a Alemanha.
Antes do duelo com os noruegueses, a equipe comandada por Carlo Ancelotti tinha a chance de encerrar um jejum que já durava 24 anos. No entanto, a escrita permaneceu. Desde o pentacampeonato, a Seleção disputou apenas confrontos eliminatórios contra europeus e acabou derrotada em todos eles.
Aliás, a sequência começou em 2006, quando a França venceu por 1 a 0 nas quartas de final. Quatro anos depois, a Holanda virou o jogo e eliminou a Amarelinha pelo mesmo estágio da competição. Em 2014, a Alemanha aplicou a histórica goleada por 7 a 1 na semifinal, enquanto a Bélgica, em 2018, e a Croácia, em 2022, também interromperam a caminhada brasileira nas quartas de final.
Agora, em 2026, foi a vez da Noruega aumentar a série negativa ao eliminar a Seleção ainda nas oitavas, encerrando precocemente a campanha brasileira no Mundial.
Eliminações do Brasil para seleções europeias em mata-matas de Copas
2006: França 1 x 0 Brasil (quartas de final)
2010: Holanda 2 x 1 Brasil (quartas de final)
2014: Alemanha 7 x 1 Brasil (semifinal)
2018: Bélgica 2 x 1 Brasil (quartas de final)
2022: Croácia 1 (4) x (2) 1 Brasil (quartas de final)
2026: Noruega 2 x 1 Brasil (oitavas de final)
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