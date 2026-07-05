Brasil repete pior campanha em 36 anos e volta a cair nas oitavas da Copa do Mundo

A derrota por 2 a 1 para a Noruega, neste domingo (05/7), em Nova Jersey, marcou a pior campanha da Seleção Brasileira em uma Copa do Mundo nos últimos 36 anos. Eliminado ainda nas oitavas de final, o time comandado por Carlo Ancelotti voltou a se despedir antes das quartas pela primeira vez desde o Mundial de 1990.

Afinal, naquela edição, disputada na Itália, o Brasil caiu justamente nas oitavas ao perder por 1 a 0 para a Argentina. A partir dali, a Seleção construiu uma sequência consistente em Copas. Afinal, conquistou os títulos de 1994 e 2002 e foi vice-campeã em 1998. Além disso, alcançou a semifinal em 2014 e parou nas quartas de final em 2006, 2010, 2018 e 2022.

Assim, com a eliminação para os noruegueses, o Brasil interrompe uma série de nove edições consecutivas figurando entre as oito melhores seleções do mundo. A campanha de 2026 iguala o desempenho de 1990 como a pior da equipe no período. Além disso, aumenta o jejum sem conquistar o título mundial, que já dura 24 anos desde a conquista na Copa de 2002.

Últimas campanhas do Brasil em Copas do Mundo

1990: eliminado nas oitavas (Argentina 1 x 0 Brasil)

1994: campeão

1998: vice-campeão

2002: campeão

2006: eliminado nas quartas (França 1 x 0 Brasil)

2010: eliminado nas quartas (Holanda 2 x 1 Brasil)

2014: eliminado na semifinal (Alemanha 7 x 1 Brasil)

2018: eliminado nas quartas (Bélgica 2 x 1 Brasil)

2022: eliminado nas quartas (Croácia venceu nos pênaltis após 1 a 1)

2026: eliminado nas oitavas (Noruega 2 x 1 Brasil)

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