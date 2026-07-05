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Brasil amplia maior jejum de títulos de sua história na Copa do Mundo

Brasil amplia maior jejum de títulos de sua história na Copa do Mundo
Brasil amplia maior jejum de títulos de sua história na Copa do Mundo -

A eliminação para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 adiou, mais uma vez, o sonho do hexacampeonato brasileiro. Com a queda precoce, a Seleção ampliou para 28 anos o jejum de títulos mundiais e estabeleceu a maior seca de sua história na principal competição do futebol.

O último troféu conquistado pelo Brasil foi em 2002, na campanha do pentacampeonato. Desde então, a equipe acumula frustrações em diferentes fases do torneio e não conseguiu voltar sequer a uma final. Quando a próxima Copa do Mundo for disputada, em 2030, terão se passado 28 anos desde a última conquista. Assim, supera o antigo maior intervalo entre títulos, de 24 anos, registrado entre o tricampeonato de 1970 e o tetra de 1994.

Até então, os maiores períodos sem levantar a taça aconteceu em um período de oito anos entre os títulos de 1962 e 1970 e novamente entre 1994 e 2002. Agora, a marca de 28 anos passa a ser a mais longa da história da Seleção.

A campanha de 2026 também interrompeu uma sequência de participações consistentes do Brasil. Afinal, depois de cair nas quartas de final em 2006, 2010, 2018 e 2022, além da semifinal em 2014, a equipe comandada por Carlo Ancelotti acabou sendo eliminada ainda nas oitavas de final pela Noruega.

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