Brasil amplia maior jejum de títulos de sua história na Copa do Mundo

A eliminação para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 adiou, mais uma vez, o sonho do hexacampeonato brasileiro. Com a queda precoce, a Seleção ampliou para 28 anos o jejum de títulos mundiais e estabeleceu a maior seca de sua história na principal competição do futebol.

O último troféu conquistado pelo Brasil foi em 2002, na campanha do pentacampeonato. Desde então, a equipe acumula frustrações em diferentes fases do torneio e não conseguiu voltar sequer a uma final. Quando a próxima Copa do Mundo for disputada, em 2030, terão se passado 28 anos desde a última conquista. Assim, supera o antigo maior intervalo entre títulos, de 24 anos, registrado entre o tricampeonato de 1970 e o tetra de 1994.

Até então, os maiores períodos sem levantar a taça aconteceu em um período de oito anos entre os títulos de 1962 e 1970 e novamente entre 1994 e 2002. Agora, a marca de 28 anos passa a ser a mais longa da história da Seleção.

A campanha de 2026 também interrompeu uma sequência de participações consistentes do Brasil. Afinal, depois de cair nas quartas de final em 2006, 2010, 2018 e 2022, além da semifinal em 2014, a equipe comandada por Carlo Ancelotti acabou sendo eliminada ainda nas oitavas de final pela Noruega.

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