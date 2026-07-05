Marquinhos assume culpa por eliminação e pede paciência com nova geração

A eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega, nas oitavas de final da Copa do Mundo, deixou um dos jogadores mais experientes do elenco visivelmente abatido. Capitão da equipe, Marquinhos assumiu a responsabilidade pela queda, pediu desculpas ao torcedor brasileiro e defendeu que a nova geração receba apoio para reconstruir a Seleção no próximo ciclo rumo ao Mundial de 2030.

Em entrevista à Fifa após a derrota por 2 a 1, o zagueiro destacou que partidas eliminatórias costumam ser decididas nos detalhes e lamentou a falta de eficiência brasileira diante do gol. O Brasil desperdiçou um pênalti com Bruno Guimarães ainda no primeiro tempo e criou outras oportunidades que não conseguiu transformar em vantagem.

“Inexplicável. Nessas horas, é difícil falar. Pela experiência que a gente tem, sabemos que esses jogos são difíceis, qualquer bola é decisiva. Hoje, a seleção da Noruega conseguiu ser eficaz nas bolas que eles tiveram. A gente pecou nas chances que tivemos, pênalti e outras. Acho que na Copa do Mundo, quem erra menos passa e se consagra vitorioso. Assumir a culpa, eu como capitão, os jogadores mais velhos. Para que as próximas gerações possam ter tranquilidade para trabalhar”, afirmou.

Marquinhos pede paciência com nova geração do Brasil

Na sequência, Marquinhos direcionou o discurso ao futuro da Seleção. Aliás, segundo o defensor, o trabalho para o próximo Mundial começa imediatamente e dependerá da confiança depositada nos atletas mais jovens que devem liderar a equipe nos próximos quatro anos.

“É um ciclo que vai começar a partir de agora, não sabemos o que vai acontecer. Mas a gente pede que tenham paciência com os mais jovens, desde já. A gente não pode simplesmente chegar na Copa, com o ciclo que foi, e querer… A gente entregou bastante. Pecamos nas coisas que tínhamos que ser eficazes. O futebol hoje está sendo muito nivelado, agora é aprender com a lição, pedir desculpa ao povo brasileiro e todos que vieram aqui. Aprender com os erros e, para quem ficar, peço que o povo apoie desde já. São quatro anos que eles vão ter para trabalhar e conseguir grandes coisas na próxima Copa”,completou.

Assim, a derrota encerrou a campanha brasileira de forma precoce e marcou a pior participação da Seleção em Copas do Mundo desde 1990, quando também caiu nas oitavas de final. Além disso, o Brasil ampliou para 28 anos o jejum sem conquistar o título mundial, enquanto a Noruega manteve sua invencibilidade histórica no confronto, agora com três vitórias e dois empates em cinco partidas contra os brasileiros.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.