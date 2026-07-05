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Marquinhos assume culpa por eliminação e pede paciência com nova geração

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 05: Endrick #19 of Brazil reacts after Norway's the second goal scored by Erling Haaland #9 during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Brazil and Norway at New York New Jersey Stadium on July 05, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)
EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 05: Endrick #19 of Brazil reacts after Norway's the second goal scored by Erling Haaland #9 during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Brazil and Norway at New York New Jersey Stadium on July 05, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Buda Mendes/Getty Images) -

A eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega, nas oitavas de final da Copa do Mundo, deixou um dos jogadores mais experientes do elenco visivelmente abatido. Capitão da equipe, Marquinhos assumiu a responsabilidade pela queda, pediu desculpas ao torcedor brasileiro e defendeu que a nova geração receba apoio para reconstruir a Seleção no próximo ciclo rumo ao Mundial de 2030.

Em entrevista à Fifa após a derrota por 2 a 1, o zagueiro destacou que partidas eliminatórias costumam ser decididas nos detalhes e lamentou a falta de eficiência brasileira diante do gol. O Brasil desperdiçou um pênalti com Bruno Guimarães ainda no primeiro tempo e criou outras oportunidades que não conseguiu transformar em vantagem.

“Inexplicável. Nessas horas, é difícil falar. Pela experiência que a gente tem, sabemos que esses jogos são difíceis, qualquer bola é decisiva. Hoje, a seleção da Noruega conseguiu ser eficaz nas bolas que eles tiveram. A gente pecou nas chances que tivemos, pênalti e outras. Acho que na Copa do Mundo, quem erra menos passa e se consagra vitorioso. Assumir a culpa, eu como capitão, os jogadores mais velhos. Para que as próximas gerações possam ter tranquilidade para trabalhar”, afirmou.

Marquinhos pede paciência com nova geração do Brasil

Na sequência, Marquinhos direcionou o discurso ao futuro da Seleção. Aliás, segundo o defensor, o trabalho para o próximo Mundial começa imediatamente e dependerá da confiança depositada nos atletas mais jovens que devem liderar a equipe nos próximos quatro anos.

“É um ciclo que vai começar a partir de agora, não sabemos o que vai acontecer. Mas a gente pede que tenham paciência com os mais jovens, desde já. A gente não pode simplesmente chegar na Copa, com o ciclo que foi, e querer… A gente entregou bastante. Pecamos nas coisas que tínhamos que ser eficazes. O futebol hoje está sendo muito nivelado, agora é aprender com a lição, pedir desculpa ao povo brasileiro e todos que vieram aqui. Aprender com os erros e, para quem ficar, peço que o povo apoie desde já. São quatro anos que eles vão ter para trabalhar e conseguir grandes coisas na próxima Copa”,completou.

Assim, a derrota encerrou a campanha brasileira de forma precoce e marcou a pior participação da Seleção em Copas do Mundo desde 1990, quando também caiu nas oitavas de final. Além disso, o Brasil ampliou para 28 anos o jejum sem conquistar o título mundial, enquanto a Noruega manteve sua invencibilidade histórica no confronto, agora com três vitórias e dois empates em cinco partidas contra os brasileiros.

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