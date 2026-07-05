Imprensa internacional destaca eliminação do Brasil e rende homenagens a Haaland

A eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega, neste domingo (05/7), ganhou ampla repercussão na imprensa internacional. Os principais jornais esportivos destacaram a atuação decisiva de Erling Haaland, autor dos dois gols da vitória por 2 a 0 no MetLife Stadium. Resultado que encerrou a campanha do Brasil ainda nas oitavas de final da Copa do Mundo.

Na Argentina, o jornal Olé celebrou a eliminação do maior rival sul-americano. A publicação destacou que a queda brasileira impede um possível Superclássico das Américas nas fases decisivas do Mundial. Além disso, tratou a classificação norueguesa como uma das grandes surpresas da competição.

Na Espanha, o destaque ficou para Haaland. O Marca estampou que um “ciborgue chamado Haaland” eliminou o Brasil da Copa do Mundo, em referência ao apelido frequentemente associado ao atacante do Manchester City. Além disso, o também espanhol AS seguiu a mesma linha e colocou o camisa 9 norueguês como protagonista absoluto da classificação.

Por fim, em Portugal, o jornal A Bola afirmou que “as lágrimas do Brasil têm dois nomes: Haaland e Schjelderup”. Além dos dois gols marcados pelo centroavante, a publicação ressaltou a atuação do atacante do Benfica. Afinal, ele participou diretamente das duas jogadas decisivas e foi um dos destaques da seleção norueguesa na classificação histórica às quartas de final.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.