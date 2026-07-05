Neymar iguala marca negativa inédita após eliminação do Brasil na Copa do Mundo

A eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega, neste domingo (05/7), pelas oitavas de final da Copa do Mundo, também representou um capítulo amargo na carreira de Neymar. Aos 34 anos, o camisa 10 tornou-se apenas o segundo jogador brasileiro a disputar quatro edições do Mundial sem conquistar o título. Antes dele, apenas Thiago Silva havia encerrado quatro participações sem levantar a taça.

Neymar esteve presente nas Copas de 2014, 2018, 2022 e 2026. Thiago Silva, por sua vez, disputou os Mundiais de 2010, 2014, 2018 e 2022. Ambos encerram o ciclo com campanhas marcantes, mas sem o tão sonhado título mundial.

O contraste fica ainda maior quando comparado a outros brasileiros que também participaram de quatro Copas. Pelé, Nilton Santos, Djalma Santos, Leão, Castilho, Cafu e Ronaldo conquistaram ao menos um Mundial ao longo de suas trajetórias. Pelé, inclusive, segue como o único tricampeão da história da Seleção.

Apesar da marca negativa, Neymar também alcançou um feito reservado a poucos. Ao lado de Pelé, ele é o único jogador brasileiro a balançar as redes em quatro edições diferentes da Copa do Mundo.

Aliás, na campanha de 2026, o atacante participou de apenas duas partidas. Recuperado de lesão durante o torneio, entrou no segundo tempo contra a Escócia e voltou a sair do banco diante da Noruega. Neste domingo, marcou, de pênalti, aos 54 minutos da etapa final, mas não conseguiu evitar a derrota por 2 a 1 e a eliminação brasileira ainda nas oitavas de final.

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