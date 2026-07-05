A eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega, nas oitavas de final da Copa do Mundo, pode ter marcado o último capítulo de Neymar com a camisa amarelinha. Autor do único gol do Brasil na derrota por 2 a 1, cobrando pênalti nos acréscimos, o camisa 10 deu fortes indícios de que encerrou sua trajetória na Seleção ao falar com a ge tv logo após a partida.

“Tentei, tentei. Agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui”, afirmou Neymar, em referência ao MetLife Stadium, palco de sua estreia pela Seleção Brasileira, em um amistoso contra os Estados Unidos, em 2010.

Visivelmente emocionado, o atacante deixou o gramado chorando após a eliminação, que selou a pior campanha brasileira em Copas do Mundo desde 1990. Além disso, o resultado ampliou para 28 anos o jejum da Seleção sem conquistar o título mundial. Este é o maior intervalo da história entre duas conquistas brasileiras.

A derrota também fez Neymar alcançar uma marca indesejada. Aos 34 anos, ele tornou-se apenas o segundo brasileiro a disputar quatro Copas do Mundo sem conquistar o título. O primeiro foi Thiago Silva. Ainda assim, o atacante encerra sua trajetória entre os maiores nomes da história da Seleção.

Caso confirme a despedida, Neymar deixará a equipe nacional com 130 partidas disputadas, 80 gols e 58 assistências. Pela seleção principal, conquistou a Copa das Confederações de 2013. Também liderou o Brasil na inédita medalha de ouro dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016. Contudo, o torneio foi disputado pela equipe sub-23.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.