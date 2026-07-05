Neymar marca de pênalti e ri na cara de goleiro da Noruega

A derrota para a Noruega por 2 a 1 neste domingo (5), em Nova Jersey, marca não apenas a eliminação precoce da Seleção, mas também a despedida de Neymar em Copas do Mundo.

O camisa 10, que entrou aos 22 minutos do segundo tempo na vaga de Gabriel Martinelli, chegou a converter um pênalti já na reta final dos acréscimos, reduzindo a desvantagem dos europeus. Entretanto, antes disso já havia se envolvido em uma discussão com jogadores noruegueses, recebendo cartão amarelo do árbitro Ismail Elfath.

Após balançar a rede em cobrança segura, Neymar fez questão de rir na cara do goleiro Orjan Nyland, justamente um dos grandes destaques da partida com defesas decisivas.

Neymar diante da Noruega

Segundo dados da plataforma “Sofascore”, o meia de 34 anos registrou 21 participações diretas com a bola ao longo da partida. Nesse período, conseguiu completar nove passes, mas falhou em três tentativas de cruzamento. Além disso, foi desarmado ou perdeu a posse em nove ocasiões, o que comprometeu parte de seu desempenho ofensivo.

A Seleção Brasileira, com a queda nesta edição, igualou sua pior campanha em Copas desde 1990, quando caiu diante da Argentina por 1 a 0 nas oitavas de final.

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