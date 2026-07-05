Noruega segue como o único pais que a Seleção Brasileira nunca venceu

A eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 não trouxe apenas a tristeza pela queda no torneio, mas também manteve vivo um incômodo tabu histórico. Afinal, a Noruega continua sendo a única equipe em todo o planeta que o Brasil já enfrentou ao menos uma vez e nunca conseguiu vencer. O novo capítulo dessa sina foi escrito neste domingo (5), com a derrota brasileira por 2 a 1 nas oitavas de final do Mundial.

Os dois países possuem um histórico de confrontos que começou em 1988. Desde então, consequentemente, foram disputadas cinco partidas oficiais, com um retrospecto amplamente favorável aos europeus: são dois empates e agora três vitórias da seleção nórdica.

Reencontro em Copas do Mundo repete placar de 1998

Essa não foi a primeira vez que os caminhos de Brasil e Noruega se cruzaram na principal competição de futebol do planeta. Em 1998, na França, as equipes integraram o Grupo A da primeira fase e os escandinavos também venceram de virada por 2 a 1. Naquela ocasião, o atacante Bebeto abriu o placar para o time canarinho, mas Tore André Flo e Kjetil Rekdal garantiram o triunfo adversário. Apesar do revés naquele ano, a Seleção Brasileira avançou na liderança da chave.

Por outro lado, os demais compromissos entre os dois países ocorreram em partidas amistosas. O último duelo antes do torneio atual havia sido realizado em agosto de 2006, logo após o Mundial da Alemanha, marcando o início do ciclo de preparação brasileiro para a Copa de 2010.

Raio x de Brasil x Noruega:

Data Confronto Competição 27/07/1988 Noruega 1 x 1 Brasil Amistoso 29/05/1997 Noruega 4 x 2 Brasil Amistoso 23/06/1998 Brasil 1 x 2 Noruega Copa do Mundo 16/08/2006 Noruega 1 x 1 Brasil Amistoso 05/07/2026 Brasil 1 x 2 Noruega Oitavas de final da Copa do Mundo

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