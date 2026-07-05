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Haaland vibra muito com classificação: &#8220;Maior partida da história da Noruega&#8221;

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 05: Erling Haaland #9 of Norway celebrates with teammate Andreas Schjelderup #21 after scoring his team's second goal during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Brazil and Norway at New York New Jersey Stadium on July 05, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Al Bello/Getty Images)
EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 05: Erling Haaland #9 of Norway celebrates with teammate Andreas Schjelderup #21 after scoring his team's second goal during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Brazil and Norway at New York New Jersey Stadium on July 05, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Al Bello/Getty Images) -

Erling Haaland foi o grande nome da histórica classificação da Noruega às quartas de final da Copa do Mundo. Autor dos dois gols na vitória por 2 a 1 sobre o Brasil, neste domingo (05/7), o atacante afirmou que o confronto representa o maior momento da história da seleção norueguesa. Além disso, destacou o impacto que o resultado pode ter para as futuras gerações do país.

Aliás, após a partida, Haaland celebrou a campanha da equipe, que voltou a disputar um Mundial depois de 28 anos e alcançou, pela primeira vez, as quartas de final da competição.

“Essa partida é a maior da história da Noruega. A gente tem orgulho de ter vencido o Brasil e a Costa do Marfim. Temos muito orgulho disso. Contra o Brasil, fizemos uma grande partida. Isso vai inspirar muitos jovens, como eu fui inspirado quando era jovem. Temos muito orgulho do que conseguimos aqui”, afirmou.

Haaland decisivo contra o Brasil

Depois de um primeiro tempo discreto, o camisa 9 decidiu a classificação na etapa final. Primeiro, abriu o placar de cabeça. Depois, acertou um forte chute de fora da área para ampliar a vantagem norueguesa. Neymar ainda descontou de pênalti nos acréscimos, mas não evitou a eliminação brasileira.

Haaland comemorou especialmente os dois gols marcados. Além disso, destacou a eficiência da Noruega nas poucas oportunidades criadas diante da Seleção.

“Eu acertei a bola de cabeça no 1 a 0. E o 2 a 0 foi incrível. Cada vez é diferente. Mas precisávamos de uma chance ou outra, e o importante era esperar as oportunidades e simplesmente marcar quando elas chegam”, completou.

Assim, com a classificação histórica, a Noruega agora aguarda o vencedor do duelo entre México e Inglaterra para conhecer seu adversário nas quartas de final. A partida será disputada no próximo sábado (11/7), às 18h (de Brasília).

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