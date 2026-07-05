Erling Haaland foi o grande nome da histórica classificação da Noruega às quartas de final da Copa do Mundo. Autor dos dois gols na vitória por 2 a 1 sobre o Brasil, neste domingo (05/7), o atacante afirmou que o confronto representa o maior momento da história da seleção norueguesa. Além disso, destacou o impacto que o resultado pode ter para as futuras gerações do país.

Aliás, após a partida, Haaland celebrou a campanha da equipe, que voltou a disputar um Mundial depois de 28 anos e alcançou, pela primeira vez, as quartas de final da competição.

“Essa partida é a maior da história da Noruega. A gente tem orgulho de ter vencido o Brasil e a Costa do Marfim. Temos muito orgulho disso. Contra o Brasil, fizemos uma grande partida. Isso vai inspirar muitos jovens, como eu fui inspirado quando era jovem. Temos muito orgulho do que conseguimos aqui”, afirmou.

Haaland decisivo contra o Brasil

Depois de um primeiro tempo discreto, o camisa 9 decidiu a classificação na etapa final. Primeiro, abriu o placar de cabeça. Depois, acertou um forte chute de fora da área para ampliar a vantagem norueguesa. Neymar ainda descontou de pênalti nos acréscimos, mas não evitou a eliminação brasileira.

Haaland comemorou especialmente os dois gols marcados. Além disso, destacou a eficiência da Noruega nas poucas oportunidades criadas diante da Seleção.

“Eu acertei a bola de cabeça no 1 a 0. E o 2 a 0 foi incrível. Cada vez é diferente. Mas precisávamos de uma chance ou outra, e o importante era esperar as oportunidades e simplesmente marcar quando elas chegam”, completou.

Assim, com a classificação histórica, a Noruega agora aguarda o vencedor do duelo entre México e Inglaterra para conhecer seu adversário nas quartas de final. A partida será disputada no próximo sábado (11/7), às 18h (de Brasília).

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