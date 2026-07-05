Estados Unidos x Bélgica: duelo de seleções em alta por vaga nas quartas

Estados Unidos e Bélgica se enfrentam nesta segunda-feira (6), às 21h, no Lumen Field, em Seattle, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O confronto coloca frente a frente uma seleção anfitriã embalada pela vitória sobre a Bósnia e Herzegovina e uma equipe europeia que sobreviveu a um jogo dramático contra Senegal na fase anterior.

A seleção norte-americana tenta voltar às quartas de final pela primeira vez desde 2002. Além disso, joga em casa e chega com o peso de representar um dos países-sede do torneio. Ainda assim, o time de Mauricio Pochettino terá um desfalque importante no ataque. Folarin Balogun, autor de três gols nesta Copa, está suspenso após expulsão na vitória por 2 a 0 sobre a Bósnia.

A Bélgica, por sua vez, chega com um histórico recente favorável no confronto. Os belgas venceram seis dos últimos sete jogos contra os Estados Unidos. A única vitória norte-americana aconteceu na Copa de 1930. Mais recentemente, em março de 2026, a Bélgica venceu por 5 a 2 e ampliou a sequência positiva contra os rivais.

Como chegam os Estados Unidos

Os Estados Unidos fizeram uma campanha consistente até aqui. A equipe terminou na liderança do Grupo D, com seis pontos, e depois venceu a Bósnia e Herzegovina por 2 a 0 na fase de 16 avos de final. Agora, diante da Bélgica, a seleção tenta transformar o mando de campo em vantagem real no mata-mata.

Sem Balogun, Pochettino deve apostar em Ricardo Pepi como referência ofensiva. O atacante aparece como substituto mais provável no comando do ataque. Ao mesmo tempo, Christian Pulisic segue como principal nome de desequilíbrio. Sergino Dest também tende a ganhar função ofensiva pela direita, enquanto Tyler Adams e Weston McKennie dão sustentação ao meio-campo.

Apesar do bom momento, os Estados Unidos precisam lidar com dúvidas físicas. Mark McKenzie, com problema no pé, e Cristian Roldan, com questão muscular, ainda dependem de avaliação. Mesmo assim, a base da equipe deve ser mantida para o duelo em Seattle.

Como chega a Bélgica

A Bélgica avançou em primeiro lugar no Grupo G, com cinco pontos, e depois protagonizou uma das viradas mais marcantes da fase anterior. A equipe perdia para Senegal por 2 a 0 até os minutos finais, mas reagiu com gols de Romelu Lukaku e Youri Tielemans. Já na prorrogação, Tielemans marcou de pênalti aos 120 minutos e confirmou a vitória por 3 a 2.

O resultado reforçou a força mental dos belgas, mas também expôs oscilações defensivas. Por isso, Rudi Garcia deve manter uma equipe equilibrada, com Kevin De Bruyne como principal articulador e Jeremy Doku aberto para atacar os espaços. Leandro Trossard também está recuperado de uma preocupação física e deve começar entre os titulares.

Lukaku, apesar dos dois gols no torneio, deve iniciar no banco. Ainda assim, o centroavante surge como alternativa importante para o segundo tempo. Zeno Debast segue como dúvida por problema na perna e ainda busca condições de estrear na Copa.

Caminho nas quartas

Quem avançar em Seattle terá um confronto pesado nas quartas de final. Estados Unidos ou Bélgica enfrentará o vencedor de Portugal x Espanha, duelo que também movimenta as oitavas. Portanto, uma classificação norte-americana abriria caminho para um encontro contra uma potência europeia. Já uma vitória belga manteria a equipe em rota de colisão com outro rival do continente.

ESTADOS UNIDOS X BÉLGICA

Copa do Mundo — oitavas de final

Data-Hora: 6 de julho de 2026, às 21h

Local: Lumen Field, Seattle

ESTADOS UNIDOS: Freese; Freeman, Richards, Ream e Robinson; Tillman, Adams e McKennie; Dest, Pepi e Pulisic; Técnico: Mauricio Pochettino

BÉLGICA: Courtois; Castagne, Theate, Mechele e De Cuyper; Vanaken e Tielemans; Trossard, De Bruyne e Doku; De Ketelaere; Técnico: Rudi Garcia

Árbitro: Adham Mohammad Tumah Makhadmeh (JOR)

Assistentes: Mohanmmad Alkalaf (JOR) e Ahmad Alroalle (JOR)

VAR: Khamis Al Marri (QAT)

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