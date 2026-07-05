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Ancelotti explica escolha por Bruno Guimarães no pênalti: &#8220;Era o melhor em campo&#8221;

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 05: Carlo Ancelotti, Head Coach of Brazil, reacts after the team's 1-2 defeat in the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Brazil and Norway at New York New Jersey Stadium on July 05, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)
EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 05: Carlo Ancelotti, Head Coach of Brazil, reacts after the team's 1-2 defeat in the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Brazil and Norway at New York New Jersey Stadium on July 05, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images) -

Carlo Ancelotti esclareceu por que Bruno Guimarães foi o responsável pela cobrança de pênalti desperdiçada pelo Brasil na derrota para a Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O treinador revelou que a comissão técnica utiliza um levantamento estatístico para definir a ordem dos cobradores e explicou que os jogadores mais bem colocados no ranking não estavam em campo naquele momento.

Segundo o italiano, Neymar lidera a lista de cobradores da Seleção, seguido por Igor Thiago, Raphinha, Bruno Guimarães e Gabriel Martinelli. Como os três primeiros não participavam da partida quando o pênalti foi marcado, a responsabilidade ficou com o volante do Newcastle.

“(A escolha foi) porque fizemos uma estatística de um ano de jogadores rivais e dos nossos. O melhor a bater o pênalti é Neymar, depois Igor Thiago, depois Raphinha, depois Bruno Guimarães, depois Martinelli. Escolhemos Bruno Guimarães porque pensamos que era o melhor no campo”, disse.

As opções de Ancelotti estavam no banco

Neymar começou a partida no banco e só entrou no segundo tempo, quando converteu um pênalti sofrido por Casemiro já nos acréscimos. Já Igor Thiago e Raphinha também iniciaram como reserva, mas não entraram em campo.

Bruno Guimarães assumiu a cobrança aos 13 minutos do primeiro tempo, mas finalizou em meia altura e facilitou a defesa do goleiro Nyland. O lance acabou pesando na eliminação brasileira.

Na última temporada europeia, o volante converteu os dois pênaltis que cobrou pelo Newcastle, embora não fosse o cobrador oficial da equipe. Já Vinícius Júnior, apontado por parte da torcida como alternativa para a cobrança, acertou cinco das sete penalidades que executou pelo Real Madrid na temporada 2025/26 e também tem um gol de pênalti pela Seleção, marcado em amistoso contra a Guiné, em 2023.

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