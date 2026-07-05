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Após eliminação na Copa, Brasil só volta a jogar em setembro

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 05: Neymar Jr #10 of Brazil reacts after the 1-2 loss during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Brazil and Norway at New York New Jersey Stadium on July 05, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)
EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 05: Neymar Jr #10 of Brazil reacts after the 1-2 loss during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Brazil and Norway at New York New Jersey Stadium on July 05, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Buda Mendes/Getty Images) -

A eliminação para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo encerrou de forma precoce a participação do Brasil no Mundial de 2026. Com isso, a equipe comandada por Carlo Ancelotti voltará a campo apenas na próxima Data Fifa, marcada para o fim de setembro.

O primeiro compromisso será diante da Austrália, em 25 de setembro, na cidade de Townsville. Quatro dias depois, as duas seleções voltam a se enfrentar, desta vez em Brisbane. Assim, os confrontos fazem parte da preparação da Seleção para o novo ciclo visando a Copa do Mundo de 2030.

Como a Data Fifa se estende até o dia 6 de outubro, a CBF ainda trabalha para confirmar um terceiro amistoso no período. A tendência é que a partida seja disputada na Ásia, encerrando a primeira sequência de jogos do Brasil após a eliminação nas oitavas de final do Mundial.

Aliás, a eliminação para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo 2026 representa a pior campanha da seleção brasileira no torneio em 36 anos. Desde o Mundial de 1990, o Brasil sempre havia chegado ao menos às quartas de final. O time de Carlo Ancelotti perdeu, neste domingo, em Nova Jersey, por 2 a 1.

Naquele ano, a Seleção acabou sendo eliminada nas oitavas ao perder por 1 a 0 para a Argentina. Contudo, depois disso, conquistou os títulos de 1994 e 2002, foi vice em 1998 e caiu nas quartas em 2006, 2010, 2018 e 2022. Por fim ,em 2014, como anfitrião, chegou à semifinal, fase do marcante 7 a 1 para a Alemanha.

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