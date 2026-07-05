Após eliminação na Copa, Brasil só volta a jogar em setembro

A eliminação para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo encerrou de forma precoce a participação do Brasil no Mundial de 2026. Com isso, a equipe comandada por Carlo Ancelotti voltará a campo apenas na próxima Data Fifa, marcada para o fim de setembro.

O primeiro compromisso será diante da Austrália, em 25 de setembro, na cidade de Townsville. Quatro dias depois, as duas seleções voltam a se enfrentar, desta vez em Brisbane. Assim, os confrontos fazem parte da preparação da Seleção para o novo ciclo visando a Copa do Mundo de 2030.

Como a Data Fifa se estende até o dia 6 de outubro, a CBF ainda trabalha para confirmar um terceiro amistoso no período. A tendência é que a partida seja disputada na Ásia, encerrando a primeira sequência de jogos do Brasil após a eliminação nas oitavas de final do Mundial.

Aliás, a eliminação para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo 2026 representa a pior campanha da seleção brasileira no torneio em 36 anos. Desde o Mundial de 1990, o Brasil sempre havia chegado ao menos às quartas de final. O time de Carlo Ancelotti perdeu, neste domingo, em Nova Jersey, por 2 a 1.

Naquele ano, a Seleção acabou sendo eliminada nas oitavas ao perder por 1 a 0 para a Argentina. Contudo, depois disso, conquistou os títulos de 1994 e 2002, foi vice em 1998 e caiu nas quartas em 2006, 2010, 2018 e 2022. Por fim ,em 2014, como anfitrião, chegou à semifinal, fase do marcante 7 a 1 para a Alemanha.

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