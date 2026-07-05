México x Inglaterra é adiado por más condições climáticas

A Fifa adiou em uma hora o início de México x Inglaterra, neste domingo (5), no Estádio Azteca, na Cidade do México, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A partida estava marcada para 21h, no horário de Brasília. Porém, por causa das condições climáticas no entorno do estádio, a entidade remarcou a bola rolando para 22h.

A decisão ocorreu depois de chuva forte e alerta de tempestade na região do Azteca. Além disso, a Fifa orientou torcedores a procurarem abrigo, enquanto o estádio exibiu avisos de condição meteorológica nos telões. Assim, o protocolo de segurança entrou em vigor antes mesmo do início do aquecimento das equipes.

A possibilidade de atraso já preocupava a organização nos dias anteriores. Na sexta-feira (3), a Fifa avaliou a chance de mudar o horário da partida por causa da previsão de mau tempo na Cidade do México. Ainda assim, decidiu manter o cronograma original. Com a piora das condições neste domingo (5), no entanto, a entidade precisou adiar o início do jogo.

O duelo envolve duas seleções em momentos importantes no torneio. De um lado, o México joga em casa e tenta ampliar sua campanha diante de uma torcida majoritariamente favorável. Do outro, a Inglaterra encara o Azteca, a altitude da capital mexicana e um ambiente hostil em busca de vaga nas quartas de final.

Chuva atinge o entorno do estádio

A chuva começou antes da bola rolar e seguiu forte nas imediações do Azteca. Por isso, a movimentação de torcedores e profissionais também sofreu impacto. Imagens do estádio mostraram o gramado molhado e avisos de segurança nas arquibancadas.

Apesar do atraso, a partida não teve adiamento para outra data. Portanto, a medida serviu para cumprir o protocolo de segurança e permitir que México e Inglaterra começassem o jogo em condições consideradas adequadas pela organização.

Leia Mais: Imprensa internacional destaca eliminação do Brasil e rende homenagens a Haaland

O protocolo climático da Fifa prevê interrupção ou atraso quando há risco de raios perto do estádio. Nesses casos, jogadores, comissões técnicas e torcedores precisam aguardar em áreas seguras. Depois disso, a liberação depende de uma janela sem novas descargas elétricas na região.

Na prática, cada novo alerta pode reiniciar a contagem de segurança. Por esse motivo, atrasos desse tipo podem se estender por vários minutos. A Fifa, entretanto, avalia cada situação de forma individual e não trabalha com um limite fixo para abandonar uma partida.

Outros jogos adiados pelo clima nesta Copa

México x Inglaterra foi o terceiro jogo da Copa do Mundo de 2026 afetado por condições climáticas.

O primeiro caso aconteceu em França x Iraque, pela fase de grupos, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, em 22 de junho. A partida sofreu atraso de quase duas horas no intervalo por causa de tempestades e raios. A França vencia por 1 a 0 quando o segundo tempo atrasou. Depois, o jogo recomeçou, e os franceses venceram por 3 a 0.

O segundo caso ocorreu em México x Equador, pelos 16 avos de final, também no Estádio Azteca. A partida, marcada inicialmente para 19h no horário local, começou uma hora depois por causa de mau tempo e risco de raios na região do estádio. O México venceu por 2 a 0 e avançou às oitavas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.