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México x Inglaterra é adiado por más condições climáticas

MEXICO CITY, MEXICO - JUNE 30: Rain clouds form outside Mexico City Stadium before the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between Mexico and Ecuador on June 30, 2026 in Mexico City, Mexico. (Photo by Kevin C. Cox/Getty Images)
MEXICO CITY, MEXICO - JUNE 30: Rain clouds form outside Mexico City Stadium before the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between Mexico and Ecuador on June 30, 2026 in Mexico City, Mexico. (Photo by Kevin C. Cox/Getty Images) -

A Fifa adiou em uma hora o início de México x Inglaterra, neste domingo (5), no Estádio Azteca, na Cidade do México, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A partida estava marcada para 21h, no horário de Brasília. Porém, por causa das condições climáticas no entorno do estádio, a entidade remarcou a bola rolando para 22h.

A decisão ocorreu depois de chuva forte e alerta de tempestade na região do Azteca. Além disso, a Fifa orientou torcedores a procurarem abrigo, enquanto o estádio exibiu avisos de condição meteorológica nos telões. Assim, o protocolo de segurança entrou em vigor antes mesmo do início do aquecimento das equipes.

A possibilidade de atraso já preocupava a organização nos dias anteriores. Na sexta-feira (3), a Fifa avaliou a chance de mudar o horário da partida por causa da previsão de mau tempo na Cidade do México. Ainda assim, decidiu manter o cronograma original. Com a piora das condições neste domingo (5), no entanto, a entidade precisou adiar o início do jogo.

O duelo envolve duas seleções em momentos importantes no torneio. De um lado, o México joga em casa e tenta ampliar sua campanha diante de uma torcida majoritariamente favorável. Do outro, a Inglaterra encara o Azteca, a altitude da capital mexicana e um ambiente hostil em busca de vaga nas quartas de final.

Chuva atinge o entorno do estádio

A chuva começou antes da bola rolar e seguiu forte nas imediações do Azteca. Por isso, a movimentação de torcedores e profissionais também sofreu impacto. Imagens do estádio mostraram o gramado molhado e avisos de segurança nas arquibancadas.

Apesar do atraso, a partida não teve adiamento para outra data. Portanto, a medida serviu para cumprir o protocolo de segurança e permitir que México e Inglaterra começassem o jogo em condições consideradas adequadas pela organização.

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O protocolo climático da Fifa prevê interrupção ou atraso quando há risco de raios perto do estádio. Nesses casos, jogadores, comissões técnicas e torcedores precisam aguardar em áreas seguras. Depois disso, a liberação depende de uma janela sem novas descargas elétricas na região.

Na prática, cada novo alerta pode reiniciar a contagem de segurança. Por esse motivo, atrasos desse tipo podem se estender por vários minutos. A Fifa, entretanto, avalia cada situação de forma individual e não trabalha com um limite fixo para abandonar uma partida.

Outros jogos adiados pelo clima nesta Copa

México x Inglaterra foi o terceiro jogo da Copa do Mundo de 2026 afetado por condições climáticas.

O primeiro caso aconteceu em França x Iraque, pela fase de grupos, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, em 22 de junho. A partida sofreu atraso de quase duas horas no intervalo por causa de tempestades e raios. A França vencia por 1 a 0 quando o segundo tempo atrasou. Depois, o jogo recomeçou, e os franceses venceram por 3 a 0.

O segundo caso ocorreu em México x Equador, pelos 16 avos de final, também no Estádio Azteca. A partida, marcada inicialmente para 19h no horário local, começou uma hora depois por causa de mau tempo e risco de raios na região do estádio. O México venceu por 2 a 0 e avançou às oitavas.

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