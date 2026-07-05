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CBF se manifesta após eliminação e promete Brasil &#8220;ainda mais forte&#8221;

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 05: Endrick #19 of Brazil reacts after Norway's the second goal scored by Erling Haaland #9 during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Brazil and Norway at New York New Jersey Stadium on July 05, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)
EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 05: Endrick #19 of Brazil reacts after Norway's the second goal scored by Erling Haaland #9 during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Brazil and Norway at New York New Jersey Stadium on July 05, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Buda Mendes/Getty Images) -

A CBF se pronunciou nas redes sociais após a eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega, neste domingo (05/7), pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Em publicação no perfil oficial, a entidade agradeceu o apoio da torcida. Além disso, afirmou que o Brasil voltará “ainda mais forte” após a campanha encerrada de forma precoce.

“A história da Seleção Brasileira é feita de grandes conquistas, mas também de momentos que fortalecem nosso caminho. Hoje nos despedimos da Copa do Mundo, certos de que voltaremos ainda mais fortes. Obrigado, torcida brasileira”.

A derrota por 2 a 1 em Nova Jersey representou a pior campanha do Brasil em um Mundial nos últimos 36 anos. Desde a Copa de 1990, quando caiu para a Argentina também nas oitavas de final, a Seleção sempre havia alcançado, pelo menos, as quartas de final da competição.

Nesse período, o Brasil conquistou os títulos de 1994 e 2002, foi vice-campeão em 1998, chegou à semifinal em 2014 e caiu nas quartas de final nas edições de 2006, 2010, 2018 e 2022. Com a eliminação diante da Noruega, a equipe comandada por Carlo Ancelotti voltou a cair antes das quartas pela primeira vez em nove Copas consecutivas. Além disso, igualou sua pior campanha desde o Mundial disputado na Itália, em 1990.

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