A CBF se pronunciou nas redes sociais após a eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega, neste domingo (05/7), pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Em publicação no perfil oficial, a entidade agradeceu o apoio da torcida. Além disso, afirmou que o Brasil voltará “ainda mais forte” após a campanha encerrada de forma precoce.

“A história da Seleção Brasileira é feita de grandes conquistas, mas também de momentos que fortalecem nosso caminho. Hoje nos despedimos da Copa do Mundo, certos de que voltaremos ainda mais fortes. Obrigado, torcida brasileira”.

A história da Seleção Brasileira é feita de grandes conquistas, mas também de momentos que fortalecem nosso caminho. Hoje nos despedimos da Copa do Mundo, certos de que voltaremos ainda mais fortes. Obrigado, torcida brasileira. pic.twitter.com/2sBMameewE — brasil (@CBF_Futebol) July 5, 2026

A derrota por 2 a 1 em Nova Jersey representou a pior campanha do Brasil em um Mundial nos últimos 36 anos. Desde a Copa de 1990, quando caiu para a Argentina também nas oitavas de final, a Seleção sempre havia alcançado, pelo menos, as quartas de final da competição.

Nesse período, o Brasil conquistou os títulos de 1994 e 2002, foi vice-campeão em 1998, chegou à semifinal em 2014 e caiu nas quartas de final nas edições de 2006, 2010, 2018 e 2022. Com a eliminação diante da Noruega, a equipe comandada por Carlo Ancelotti voltou a cair antes das quartas pela primeira vez em nove Copas consecutivas. Além disso, igualou sua pior campanha desde o Mundial disputado na Itália, em 1990.

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