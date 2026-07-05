Vini Jr garantiu que estava disposto a cobrar o pênalti desperdiçado pelo Brasil na derrota para a Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Após a eliminação da Seleção, o camisa 7 explicou que a definição do cobrador partiu exclusivamente de Carlo Ancelotti e reforçou que nunca se recusou a assumir a responsabilidade em momentos decisivos.
Segundo Vini, Bruno Guimarães foi o escolhido pela comissão técnica antes da partida e, por isso, ficou encarregado da cobrança defendida pelo goleiro Nyland ainda no primeiro tempo.
“O Mister escolhe antes quem vai bater. Ele escolheu o Bruno. Eu nunca fui vaidoso, nunca quis a artilharia da competição e por isso que bateu o Bruno. Ele batia melhor do que eu, e por isso o Mister escolheu ele. Foi isso. Nunca fugi da responsabilidade’, disse o jogador.
O atacante também rebateu as críticas de que teria evitado assumir a cobrança e lembrou que costuma bater pênaltis no Real Madrid quando recebe essa função.
“Muita gente vai falar que não quis, eu nunca fugi. Bato os pênaltis no Real quando o treinador me escolhe. Temos que nos preparar melhor para a próxima Copa e os próximos jogos’, falou Vini Jr.
Vini Jr sai em defesa de Bruno Guimarães
Vinícius afirmou ainda que a decisão não gerou qualquer discussão entre os jogadores e saiu em defesa de Bruno Guimarães, destacando a boa campanha do volante ao longo do torneio.
“Não teve debate nenhum. O Mister escolheu o Bruno para fazer as cobranças. A gente treina todos os dias, e ele escolheu o Bruno. Mas nunca fui vaidoso em querer artilharia e ser o melhor da competição. Jogo pela equipe, e o correto para o momento era o Bruno bater. Infelizmente, ele errou. Futebol é isso, temos que seguir com cabeça erguida. Muita força ao Bruno pela competição que fez. Infelizmente, vai ser manchada pelo pênalti”, disse.
Aliás, após a partida, Carlo Ancelotti revelou que a comissão técnica definiu a ordem dos cobradores com base em um levantamento estatístico do desempenho dos jogadores nas penalidades ao longo da temporada. Como Neymar, Igor Thiago e Raphinha não estavam em campo no momento da infração, Bruno Guimarães apareceu como a principal opção disponível.
“Porque fizemos uma estatística de um ano de jogadores rivais e dos nossos. O melhor a bater o pênalti é Neymar, depois Igor Thiago, depois Raphinha, depois Bruno Guimarães, depois Martinelli. Escolhemos Bruno Guimarães porque pensamos que era o melhor no campo”. explicou o treinador.
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