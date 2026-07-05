Técnico espanhol de Portugal projeta confronto com a Espanha

Roberto Martínez vai enfrentar seu país natal em um jogo eliminatório de Copa do Mundo. Ainda assim, o técnico de Portugal tentou afastar qualquer leitura sentimental acima do peso esportivo do confronto com a Espanha. Neste domingo (5), na véspera das oitavas de final, o treinador afirmou que sua ligação atual está com o projeto português, com o grupo e com a responsabilidade assumida desde que chegou à seleção.

“A minha casa é onde está a minha família e a minha missão”, afirmou Martínez.

A frase resumiu o tom da entrevista. Afinal, o treinador nasceu na Espanha, viveu boa parte da vida no país e, agora, terá pela frente a seleção espanhola em uma partida decisiva. Porém, segundo ele, o caso tem contornos próprios. Martínez lembrou que nunca trabalhou no futebol espanhol e destacou que construiu a carreira em outros centros antes de assumir Portugal.

“O meu caso é diferente. Eu nunca trabalhei em Espanha”, disse.

Além disso, Martínez fez questão de valorizar o vínculo criado com os portugueses. O técnico citou o apoio recebido durante a Copa e lembrou a presença da torcida no Canadá, onde Portugal teve forte mobilização. Para ele, a energia do público reforçou o sentido da caminhada no Mundial.

“O povo português foi incrível”, declarou.

Técnico vê clássico como celebração ibérica

Embora tenha colocado Portugal no centro de sua missão, Martínez não escondeu o peso simbólico do duelo. Para o treinador, enfrentar a Espanha nas oitavas torna o jogo especial. No entanto, ele lamentou que o encontro aconteça tão cedo no mata-mata.

“Somos países vizinhos, irmãos. É uma celebração do futebol ibérico”, afirmou.

Na sequência, o técnico português reforçou que o confronto teria tamanho para uma decisão. Por isso, tratou o clássico como um dos jogos mais fortes desta fase da Copa.

“É uma pena que esteja acontecendo agora. Acho que teria sido uma final fantástica”, completou.

Apesar do caráter emocional, Martínez evitou transformar o jogo em uma questão pessoal. Pelo contrário, preferiu olhar para o nível técnico das duas seleções. Segundo ele, Portugal e Espanha compartilham ideias parecidas, principalmente pela valorização da posse de bola e pela construção a partir da qualidade dos jogadores.

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“Os dois são melhores quando têm a bola”, avaliou.

Por isso, o treinador espera uma partida exigente em todos os setores. Além de circular bem a bola, Portugal terá de pressionar, ajustar rapidamente a defesa e manter intensidade alta. Martínez também destacou que o banco pode ter papel decisivo, já que o ritmo do confronto deve exigir frescor físico.

Portugal chega em evolução

Portugal não teve uma trajetória linear até as oitavas. A equipe empatou na estreia com a República Democrática do Congo, ficou em segundo lugar no grupo e, depois, passou pela Croácia em uma virada na fase anterior. Mesmo assim, Martínez vê crescimento no percurso.

Segundo o treinador, a seleção chega mais preparada ao duelo com a Espanha do que estava no começo da competição. Para ele, os jogos anteriores ajudaram a ajustar conceitos, testar alternativas e fortalecer o grupo.

“Estamos agora mais preparados para estar no melhor nível”, disse.

Ainda assim, Martínez reconheceu que Portugal não conseguiu cumprir o plano inicial de vencer todos os compromissos da fase de grupos. Porém, ele tratou o tropeço como parte natural de uma Copa.

“A nossa ideia era ganhar todos os jogos e o grupo, mas o Mundial não é assim”, afirmou.

O técnico também rejeitou a ideia de que Portugal tenha escolhido caminho no mata-mata. De acordo com Martínez, a seleção precisa encarar o adversário que aparece na chave e elevar o desempenho no momento certo. Agora, diante da Espanha, ele entende que Portugal terá de fazer uma atuação completa.

Espanha cobra resposta em todas as linhas

Martínez também falou sobre o desafio tático. Para ele, Espanha e Portugal têm meio-campos fortes, jogadores capazes de controlar o ritmo e mecanismos de posse bem definidos. Portanto, o jogo deve exigir atenção em todas as linhas.

O treinador citou a necessidade de defender com bola, reagir rápido sem ela e manter personalidade mesmo sob pressão. Além disso, lembrou que o confronto recente entre as seleções, na Liga das Nações, já mostrou a capacidade ofensiva dos dois lados.

A possibilidade de mudar o desenho ofensivo durante o jogo também apareceu na coletiva. Martínez não confirmou escalação, mas reforçou a flexibilidade da equipe. Assim, deixou aberta a chance de usar variações com um ou dois atacantes, dependendo do momento da partida.

Para o técnico, limitar Portugal a um padrão seria reduzir a força construída nos últimos anos. Por isso, o grupo precisa estar pronto para responder ao jogo, ao adversário e às necessidades que surgirem durante os 90 minutos.

Portugal enfrenta a Espanha nesta segunda-feira (6), às 16h, no AT&T Stadium, em Arlington, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Quem avançar enfrentará Estados Unidos ou Bélgica nas quartas de final.

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