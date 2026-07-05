A eliminação da Seleção Brasileira diante da Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo repercutiu fortemente fora das quatro linhas. Entre os comentários mais marcantes esteve o do sueco Zlatan Ibrahimovic, ex-jogador de clubes como Barcelona, Milan e Paris Saint-Germain. O sueco afirmou que o Brasil “nunca o convenceu” durante o torneio e, em contrapartida, elogiou a campanha histórica da equipe norueguesa.

Atualmente atuando como comentarista em uma emissora norte-americana, Ibrahimovic destacou a postura firme da Noruega e comparou o desempenho da seleção comandada por Ståle Solbakken ao da lendária equipe sueca que conquistou o terceiro lugar na Copa de 1994.

“Quando o leão está com fome, ele come. Essa Noruega me lembra a Suécia na Copa do Mundo de 1994, vamos ver se eles chegam tão longe quanto a Suécia. A história é um pouco parecida, é bonito de ver a continuação dessa história”, declarou.

Na sequência, o ex-atacante voltou suas críticas ao Brasil. Para ele, o time dirigido por Carlo Ancelotti não apresentou um futebol convincente desde a estreia e foi superado pela estratégia mais eficiente do treinador adversário. A vitória por 2 a 1, aliás, garantiu à Noruega uma classificação inédita às quartas de final da Copa do Mundo.

“O Brasil nunca me convenceu, desde o primeiro jogo. As mudanças que o Carlo fez hoje (domingo) não tiveram resultados, as mudanças que o Solbakken fez deram resultados. Parecia que a Noruega estava fazendo o ‘joga bonito’, enquanto o Brasil estava fazendo ‘joga…’ eu sei lá. Eles estavam dançando no ritmo do vento”, concluiu.

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