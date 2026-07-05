Casemiro deixou o gramado emocionado após a eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega, neste domingo (05/7), pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Aos 34 anos, o volante disputou seu terceiro Mundial e voltou a ver o sonho do título escapar. Em entrevista para a Cazé TV, o camisa 5 chorou ao recordar sua trajetória com a camisa da Seleção e lamentou não ter conseguido conquistar o principal troféu do futebol.

“É difícil achar palavras… (chora) Me desculpa. É difícil achar palavras nestes momentos, porque é um sonho quando você começa a jogar, quando você tem o sonho de jogar futebol, é um sonho de qualquer brasileiro ganhar a Copa do Mundo”, falou.

O volante destacou que se sente privilegiado por ter disputado três edições do torneio, mas reconheceu a tristeza por encerrar mais uma campanha sem o título.

“Tive minha terceira oportunidade, sou um privilegiado, tenho muito orgulho do que eu e os jogadores fizemos aqui, e até mesmo da geração que não venceu. A gente tenta, a gente faz um bom trabalho, a gente sabe que acaba desapontando milhares, mas a vida segue. Nesses momentos, só quero estar com a minha família, com meus filhos’, continuou.

Casemiro analisa derrota do Brasil

Depois de recuperar o fôlego, Casemiro também analisou a derrota por 2 a 1. Além disso, apontou que o Brasil perdeu intensidade na etapa final, permitindo que a Noruega crescesse na partida.

“Diria que no segundo tempo nós baixamos um pouco as linhas, não deveria ter baixado. Mas é difícil você formar uma opinião agora, o que deveria ter feito. Quem ganha é quem faz o gol. Nós tivemos muitas oportunidades, mas eles marcaram duas vezes e nós marcamos uma vez”, disse o jogador.

Na avaliação do volante, a Seleção desperdiçou chances para definir o confronto antes de sofrer a virada comandada por Erling Haaland.

“Tivemos oportunidades para matar o jogo e não matamos. Eles tiveram um controle que não é um controle real, longe do seu gol, mas depois acabaram tendo dois chutes e fazendo gol. Acho que tivemos oportunidades pra fazer o gol e não concluímos”, completou.

Titular absoluto da Seleção desde 2016, Casemiro disputou as Copas de 2018, 2022 e 2026. Assim, com a eliminação nas oitavas de final, aumenta a expectativa de que o ciclo do volante com a camisa amarela esteja chegando ao fim, abrindo espaço para a renovação do elenco visando o Mundial de 2030.

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