CBF banca Ancelotti após eliminação e confirma técnico até a Copa de 2030

A eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 não alterará os planos da CBF para Carlo Ancelotti. Diretor executivo de seleções, Rodrigo Caetano confirmou neste domingo que o treinador italiano seguirá no comando da equipe durante todo o próximo ciclo. Aliás, ele tem contrato até a Copa do Mundo de 2030.

Segundo o dirigente, a entidade aposta na continuidade do trabalho para construir uma equipe mais sólida nos próximos quatro anos.

“Cabe a nós agora ressaltar a necessidade de termos um ciclo dentro de uma normalidade, com um pouco mais de calma, com um trabalho que vai ser dada a continuidade com o Mister até a Copa de 2030 e com os ajustes necessários. Que tenhamos o mínimo de tranquilidade para seguir em frente e preparar a próxima Copa”, disse o diretor.

Rodrigo Caetano reconheceu o impacto da eliminação precoce, mas afirmou que o desempenho da comissão técnica e o comprometimento do grupo reforçam a confiança da CBF no projeto liderado por Ancelotti.

“Óbvio que ainda estamos juntando os cacos, todo mundo muito triste, frustrado, decepcionado, os atletas, staff, comissão técnica. Por outro lado não podemos invalidar o período que estivemos juntos, principalmente nesses 38 dias, onde os atletas e todos nós e vocês tiveram a oportunidade de presenciar o nível de comprometimento e profissionalismo deles. Do primeiro ao último dia”, completou.

Diretor vê Brasil evoluindo com Ancelotti

Na avaliação do dirigente, a Seleção vinha em evolução durante o Mundial e criou expectativas de uma campanha mais longa. Por isso, a queda diante da Noruega acabou sendo ainda mais dolorosa.

“Realmente por tudo que a equipe foi crescendo ao longo da competição. Acho que hoje em muitos momentos repetiu um bom futebol, essa eliminação dói mais ainda porque ficamos em uma fase onde tínhamos tudo para avançar. Nosso objetivo sempre foi estar em uma final e, mesmo com um ciclo que não foi dentro do modelo ideal, pelo trabalho realizado nesse último ano a gente tinha esperança”, finalizou,

Ancelotti assumiu a seleção brasileira em 2025, logo após deixar o Real Madrid, e comandou a equipe na reta final das Eliminatórias e durante a Copa do Mundo de 2026. Apesar da eliminação nas oitavas de final, a CBF mantém a confiança no treinador. Assim, aposta na estabilidade do comando técnico para a preparação visando o Mundial de 2030.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.