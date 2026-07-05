Zagueiro volta da aposentadoria para jogar nona divisão alemã em time de amigos

O alemão Niklas Süle surpreendeu ao anunciar seu retorno aos gramados menos de três meses depois de ter colocado fim à carreira profissional. O ex-zagueiro da seleção decidiu voltar a jogar, mas agora em um cenário completamente diferente. Afinal, assinou com o modesto SV Tiefenbach, equipe da Kreisliga, correspondente ao nono escalão do futebol alemão.

A decisão marca um contraste enorme com a trajetória que construiu no topo do futebol europeu. Após passagens por Hoffenheim, Bayern de Munique e Borussia Dortmund, onde encerrou contrato no fim de junho, Süle optou por seguir atuando apenas pelo prazer do jogo, ao lado de amigos.

“Estou muito entusiasmado por voltar a viver o futebol de uma perspetiva completamente diferente, onde tudo gira apenas em torno do desporto e não dos negócios ou do dinheiro. Dois dos meus melhores amigos jogam no SV Tiefenbach e um deles é o treinador. Depois de 13 anos no futebol profissional, é um presente poder partilhar o campo com os meus amigos e voltar a desfrutar deste desporto maravilhoso”, declarou ele à SkySport alemã.

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Aposentadoria com apenas 30 anos

O anúncio da aposentadoria havia ocorrido na reta final da última temporada, motivado por uma lesão no joelho durante uma partida contra o Hoffenheim. O temor de sofrer uma terceira ruptura do ligamento cruzado foi determinante para que o defensor, então com 30 anos, decidisse não continuar sob constante pressão física e psicológica.

“Quando soube que afinal não era uma rotura do ligamento cruzado, tive a certeza absoluta de que estava na altura de parar. Não conseguia imaginar nada pior do que estar ansioso pela vida depois do futebol. E, de repente, ter de recuperar de uma terceira lesão desse tipo”, concluiu.

Mesmo com a despedida precoce do futebol profissional, Süle deixou um currículo impressionante. Afinal, foram cinco títulos da Bundesliga, uma Champions, duas Copas da Alemanha e um Mundial de Clubes, além de defender o Borussia Dortmund por três temporadas.

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