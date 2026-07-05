Após vitória, norueguês Oscar Bobb diz em português que Brasil teve “azar”

Após a vitória da Noruega sobre a Seleção Brasileira, o norueguês Oscar Bobb falou sobre o jogo na Cazé TV. E apontou alguns fatores para o avanço da equipe europeia às quartas de final. Inclusive, disse que o Brasil teve “azar”. Ele também afirmou que o goleiro da Noruega “salvou” a equipe. Afinal, Orjan Nyland fez defesas que impediram as tentativas brasileiras de sucesso. Ele defendeu até mesmo um pênalti, no chute de Bruno Guimarães. E Bobb disse também que, além de tudo, sua seleção tem Haaland. O artilheiro norueguês foi o autor dos dois gols que mandaram a Seleção Brasileira de volta para casa.
“O nosso goleiro fez um jogo incrível. Ele salvou o nosso jogo hoje. Depois, temos o Haaland. Fizemos um jogo bom, mas acho também que o Brasil teve azar. Não sei explicar. É jogo de futebol. As coisas acontecem”, disse.
Um detalhe é que Bobb falou tudo em português. Afinal, ele fez parte da base do time do Porto, uma das principais cidades de Portugal, onde, por sinal, a mãe dele ainda mora. Além disso, Bobb lembrou que fala sempre em português com dois companheiros brasileiros que jogam com ele no Fulham, da Inglaterra: Rodrigo Muniz e Kevin.
Oscar Bobb diz que vencer Brasil “é uma honra”
Questionado se as seleções europeias têm medo ou respeito antes de enfrentarem o Brasil, ele respondeu:
“Eu acho que todas as seleções da Europa têm um pouco de… não sei se é medo ou respeito pelo Brasil, mas sim, o Brasil tem respeito em todo o lado”.
Ele também ressaltou o peso da camisa brasileira.
“Vencer o Brasil é uma honra. Não sei, é o melhor país… as pessoas no futebol pensam no Brasil, né? Por isso, é incrível para nós. É incrível, tipo jogar contra jogadores como Neymar, Vinícius Júnior, Casemiro, Marquinhos, tem muitos. É uma honra”.
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