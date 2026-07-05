Diálogo vazado mostra provocação entre Neymar e goleiro da Noruega em pênalti

A eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega por 2 a 1 nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 reservou momentos de pura tensão nos minutos finais. No gramado, a despedida de Neymar dos Mundiais foi marcada por um gol de honra nos acréscimos e por uma forte discussão com o goleiro adversário, Ørjan Nyland. O diálogo entre os dois atletas foi flagrado pelas câmeras de transmissão e revelou uma guerra psicológica antes e depois da cobrança da penalidade máxima.

A saber, o camisa 10 entrou no decorrer da segunda etapa e assumiu a responsabilidade de bater a falta na marca do cal quando o Brasil já perdia por dois gols de diferença. Durante a preparação para o chute, o arqueiro norueguês tentou desestabilizar o craque brasileiro de forma incisiva.

A guerra psicológica na marca do cal

As imagens captadas no momento da cobrança mostraram Nyland gritando em direção ao atacante com o objetivo de pressioná-lo. No entanto, o jogador brasileiro não se intimidou e respondeu questionando o canto em que o europeu tentaria fazer a defesa:

“Eu vou te parar, eu vou te parar, vou te parar”, disparou o goleiro Ørjan Nyland. “Onde quer? Onde quer?”, rebateu o camisa 10 da Seleção Brasileira.

Neymar converteu a penalidade com categoria, diminuindo o placar para a equipe canarinho. Logo após balançar as redes, o atacante correu para o fundo do gol para recuperar a bola rapidamente e dar reinício ao confronto, mas fez questão de encarar o rival e dar a resposta final rindo de forma irônica:

“Comigo não, comigo não”, afirmou Neymar.

Casimiro Miguel: “Posso ser sincero? Estamos chateados então vamos descontar nesse lance do Neymar porque ele é a maior figura da seleção, mas esse não é o problema né?” “A gente ficou tão frustado com o jogo horrível da seleção que estamos focando nisso, mas o problema não é… pic.twitter.com/2SsIvonUzZ — Bon Vivant (@btbbonvivant) July 5, 2026

Despedida dolorosa de Neymar e Seleção

Contudo, apesar do gol histórico, que fez o craque igualar uma marca de Pelé em Copas do Mundo, o esforço individual não foi suficiente para evitar o vexame brasileiro. A Seleção Brasileira controlou as ações e criou mais oportunidades de gol ao longo dos 90 minutos, mas esbarrou na falta de pontaria e na grande eficiência do ataque escandinavo.

O primeiro tempo teve um erro crucial de Bruno Guimarães, que desperdiçou uma cobrança de pênalti e quebrou uma escrita de 40 anos da equipe nacional. O Brasil não perdia um pênalti durante os 90 minutos desde o fatídico chute de Zico contra a França na Copa de 1986, no México.

Na etapa complementar, o centroavante Erling Haaland puniu a passividade defensiva do Brasil ao marcar duas vezes — primeiro em um belo cabeceio e, posteriormente, finalizando com total liberdade na entrada da área —, selando o placar e carimbando a vaga da Noruega para a próxima fase.

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