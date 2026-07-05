A Espanha chega ao clássico contra Portugal com atenção especial a Cristiano Ronaldo. Neste domingo (5), na véspera do duelo pelas oitavas de final da Copa do Mundo, Mikel Merino elogiou o capitão português e reforçou que a seleção espanhola não trata o camisa 7 apenas pelo momento atual. Para o meia, a história e a qualidade do atacante ainda pesam em jogos grandes.

“Vejo-o muito bem. A verdade é que é um jogador de elite, um dos melhores da história”, afirmou Merino.

O jogador do Arsenal também destacou que Cristiano faz um bom torneio e, por isso, exigirá cuidado constante da defesa espanhola. Embora Portugal tenha outros nomes fortes no setor ofensivo, Merino colocou Ronaldo no centro da preocupação pela capacidade de aparecer dentro e fora da área.

“Ele está a fazer um torneio muito bom e, obviamente, vamos ter muito cuidado com ele. É uma das suas características, tanto dentro como fora da área”, disse.

Em seguida, Merino reforçou a ideia principal de sua análise. Mesmo aos 41 anos, Cristiano segue visto pela Espanha como um jogador capaz de decidir em poucos metros. Além disso, o meia lembrou que o português construiu uma trajetória que não permite qualquer tipo de relaxamento.

“É um jogador que marcou uma época e é um dos melhores da história, e isso não é por acaso. E essa qualidade não se perde de um dia para o outro. Ele continua ao mais alto nível”, completou.

Gavi também alerta para o camisa 7

O respeito também apareceu na fala de Gavi. O meia do Barcelona comentou as críticas recentes a Cristiano, mas preferiu valorizar o peso do português dentro do futebol mundial.

“Obviamente, o Cristiano é um dos melhores jogadores da história e pode fazer a diferença a qualquer momento”, afirmou Gavi.

Ao mesmo tempo, o jogador espanhol ampliou o alerta para toda a seleção portuguesa. Segundo ele, Portugal será o adversário mais forte da Espanha até agora no Mundial. Ainda assim, Gavi aposta no plano de Luis de la Fuente para superar o rival ibérico e avançar no mata-mata.

“É claro que é o rival mais forte que enfrentámos até agora. É uma grande seleção, com bons jogadores. Espero que a equipa esteja mentalizada no que temos de fazer, no plano do mister, e que todos juntos consigamos ganhar esta eliminatória”, declarou.

Merino também seguiu essa linha. Para ele, Portugal e Espanha reúnem duelos de alto nível em todas as zonas do campo. Portanto, o clássico não se resume ao confronto entre Cristiano e a defesa espanhola. Pelo contrário, deve exigir concentração no meio-campo, nas laterais e nas duas áreas.

“Vão ser duelos de grande qualidade por todo o campo”, avaliou.

Portugal e Espanha se enfrentam nesta segunda-feira (6), às 16h, no AT&T Stadium, em Arlington. Quem avançar encara Estados Unidos ou Bélgica nas quartas de final.

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