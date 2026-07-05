ASSINE JÁ!
Jogada10

Haaland provoca Seleção Brasileira após eliminação: &#8220;Ora, ora, ora&#8230;&#8221;

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 05: Erling Haaland #9 of Norway scores his team's second goal during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Brazil and Norway at New York New Jersey Stadium on July 05, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Al Bello/Getty Images)
EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 05: Erling Haaland #9 of Norway scores his team's second goal during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Brazil and Norway at New York New Jersey Stadium on July 05, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Al Bello/Getty Images) -

O atacante Erling Haaland não escondeu a euforia após ser o grande protagonista da histórica classificação da Noruega sobre a Seleção Brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Autor dos dois gols na vitória por 2 a 1, o centroavante utilizou suas redes sociais logo após o confronto para alfinetar o Brasil. Em uma publicação direta do vestiário, o camisa 9 postou uma foto com uma legenda curta e irônica: “Ora, ora, ora…”.

A provocação rapidamente repercutiu entre os torcedores na internet, coroando a atuação da grande estrela da noite. Além do deboche, o jogador celebrou o peso do resultado para o futebol de seu país, classificando o triunfo diante da equipe canarinho como “a maior partida da história da Noruega”.

 

 

Um post compartilhado por Erling Braut Haaland (@erling)

Decisivo na etapa final e quebra de tabu histórico

Apesar de ter feito um primeiro tempo mais discreto e pouco participativo, Haaland foi letal na etapa complementar, precisando de poucas oportunidades para definir o destino do confronto. O primeiro gol nasceu em uma forte cabeçada que venceu o goleiro Alisson. Na reta final do duelo, o centroavante aproveitou a liberdade na entrada da área para desferir um chute potente de fora da área, decretando a eliminação brasileira.

O resultado garantiu uma vaga inédita para a seleção escandinava, que alcança as quartas de final do torneio pela primeira vez em sua história. O feito é ainda mais emblemático pelo fato de a Noruega ter retornado ao Mundial nesta edição após amargar um longo período de 28 anos de ausência das fases finais.

Próximo desafio nas quartas de final

Com a classificação assegurada e a manutenção do tabu de nunca ter perdido para o Brasil na história, a delegação norueguesa agora aguarda a definição de seu próximo adversário no chaveamento.

Por fim, a equipe comandada por Haaland enfrentará o vencedor do confronto eliminatório entre México e Inglaterra. A saber, a partida válida pelas quartas de final da Copa está agendada para o próximo sábado, às 18h (horário de Brasília).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas