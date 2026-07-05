O atacante Erling Haaland não escondeu a euforia após ser o grande protagonista da histórica classificação da Noruega sobre a Seleção Brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Autor dos dois gols na vitória por 2 a 1, o centroavante utilizou suas redes sociais logo após o confronto para alfinetar o Brasil. Em uma publicação direta do vestiário, o camisa 9 postou uma foto com uma legenda curta e irônica: “Ora, ora, ora…”.

A provocação rapidamente repercutiu entre os torcedores na internet, coroando a atuação da grande estrela da noite. Além do deboche, o jogador celebrou o peso do resultado para o futebol de seu país, classificando o triunfo diante da equipe canarinho como “a maior partida da história da Noruega”.

Um post compartilhado por Erling Braut Haaland (@erling)

Decisivo na etapa final e quebra de tabu histórico

Apesar de ter feito um primeiro tempo mais discreto e pouco participativo, Haaland foi letal na etapa complementar, precisando de poucas oportunidades para definir o destino do confronto. O primeiro gol nasceu em uma forte cabeçada que venceu o goleiro Alisson. Na reta final do duelo, o centroavante aproveitou a liberdade na entrada da área para desferir um chute potente de fora da área, decretando a eliminação brasileira.

O resultado garantiu uma vaga inédita para a seleção escandinava, que alcança as quartas de final do torneio pela primeira vez em sua história. O feito é ainda mais emblemático pelo fato de a Noruega ter retornado ao Mundial nesta edição após amargar um longo período de 28 anos de ausência das fases finais.

Próximo desafio nas quartas de final

Com a classificação assegurada e a manutenção do tabu de nunca ter perdido para o Brasil na história, a delegação norueguesa agora aguarda a definição de seu próximo adversário no chaveamento.

Por fim, a equipe comandada por Haaland enfrentará o vencedor do confronto eliminatório entre México e Inglaterra. A saber, a partida válida pelas quartas de final da Copa está agendada para o próximo sábado, às 18h (horário de Brasília).

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