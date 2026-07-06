Copa do Mundo: onde assistir aos jogos desta segunda-feira

O Brasil já deu adeus, mas a Copa do Mundo segue pegando fogo e o Jogada10 mostra onde assistir aos jogos desta segunda-feira (6/7). O primeiro duelo é um clássico europeu. Às 16h (de Brasília), Portugal enfrenta a Espanha. As duas seleções aparecem entre as favoritas ao título. A Espanha vem melhor, mas Portugal tem uma seleção muito qualificada. Capitaneado por Cristiano Ronaldo, Portugal vem de uma classificação dramática sobre a Croácia, por 2 a 1. Já a Espanha teve vida bem mais tranquila ao vencer a Áustria por 3 a 0. Quem avançar enfrentará Estados Unidos ou Bélgica nas semifinais.

O confronto entre norte-americanos e belgas fecha o dia. Afinal, a partida começa às 21h (de Brasília). Os Estados Unidos fazem uma campanha consistente e eliminaram a Bósnia na fase anterior. Já a Bélgica superou Senegal e segue viva na competição. Mas ainda está devendo em termos de desempenho.

Veja onde assistir aos jogos desta 2ª feira

16h- Portugal x Espanha – Globo e SBT (TV aberta), SporTV e NSports (TV fechada), CazéTV (Youtube) e GE (Streaming)

21h – Estados Unidos x Bélgica – Este jogo tem a transmissão exclusiva da Cazé TV

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