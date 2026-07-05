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Roberto Assaf: O nome do créu é Haaland

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 05: Erling Haaland #9 of Norway celebrates with teammates after scoring his team's second goal during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Brazil and Norway at New York New Jersey Stadium on July 05, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Al Bello/Getty Images)
EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 05: Erling Haaland #9 of Norway celebrates with teammates after scoring his team's second goal during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Brazil and Norway at New York New Jersey Stadium on July 05, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Al Bello/Getty Images) -

Erling Haaland decidiu: 2 a 1 . No primeiro gol, Gabriel Magalhães – que é zagueiro do Arsenal e jogou várias vezes contra – bobeou, e até pareceu que não sabia do que o norueguês era capaz. No segundo, o artilheiro, implacável, bateu de longe e Alisson, como faz habitualmente, Só pulou. Atrasado. O Brasil nunca ganhou do adversário. Segunda derrota em Copa do Mundo. A primeira em 1998, quando era possível perder. Agora, fatal. Ele é o cara. Está sempre na direção da bola. Quando ela cai no pé dele também é problema. Como fez hoje. Fim de festa. Créu. Sem remos. Assim, o  país do futebol acompanha o resto do torneio pela TV.

A Noruega começou atacando, e chegou marcar um gol, bem anulado. Os apoiadores tinham liberdade para manobrar e facilidade para alimentar os atacantes. Mas, em lance fortuito, Kristoffer Ajer fez pênalti evidente em Matheus Cunha, e o Brasil desperdiçou a sua primeira grande oportunidade, pois Bruno Guimarães cobrou à esquerda, para defesa de Orjan Nyland. O jogo ficou equilibrado, e embora o time europeu a posse da bola, a equipe dirigida por Carlo Ancelotti criava mais. Como ocorreu aos 30, quando Gabriel Martinelli cruzou por trás do goleiro e ninguém conseguiu aproveitar.

A Noruega, porém, continuava visando marcar, tanto que Martin Odegaard, a referência dos escandinavos, bateu aos 35, de longa distância. E  Alisson quase engole o frango, o que é freqüente em sua carreira. Aos 39, Vinícius Júnior driblou Julian Ryerson e bateu forte, para nova defesa de Orjan Nyland. Ao fim do primeiro tempo, o time de Stale Solbaken procurava cadenciar o ritmo, pois o calor castigava os europeus. Nos acréscimos, Martin Odegaard, livre na área, chutou e Alisson – isso é comum em goleiros ruins quando a finalização é muito próxima – impediu o gol.

Breasil leva o créu de Haaland no segundo tempo

A Noruega trocou dois jogadores no intervalo, Alexander Sorloth e Antonio Nusa respectivamente por Oscar Bobb e Andreas Schjelderup, para ampliar o fôlego. A ordem deles, na prática, era reter a bola o maior tempo possível, para evitar o cansaço. Aos 12, Endrick substituiu Matheus Cunha. O Brasil chamava o adversário, e optava pelos contra-ataques, como ocorreu aos 14 minutos, quando Endrick entrou livre na área, e bateu de canhota para fora, na saída do goleiro. Logo depois, quase Rayan fez – mais defesa de Orjan Nyland. Aos 21, Kristoffer Ayer cruzou rasteiro e Braut Haaland – braut, em norueguês é “noivo” – chegou atrasado.

Entraram Danilo Santos e Neymar. Deixaram o campo Rayan e Gabriel Martinelli. Havia, no geral, um equilíbrio e uma partida indefinida por completo. Aos 29, novamente na área, Andreas Schjelderup tentou o canto direito e o goleiro rebateu. Assim, tensão dentro e fora do gramado. Aos 33, Éderson Silva mandou Bruno Guimarães para o banco. E o mesmo Schjelderup levantou para Erling Haaland avançar à frente de Gabriel Magalhães e concluir de cabeça, à esquerda, aos 34: 1 a 0. A Noruega seguiu com o seu jogo e o Brasil começou a entrar em desespero. Aos 39, Endrick chutou na trave. Mas aos 52, Leo Ostigard fez pênalti em Casemiro. Neymar diminuiu: 2 a 1. Enfim, sem tempo para nada.

Vinte e oito anos sem Mundial. Mas o Brasil, como consolo, continua sendo o único penta..

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