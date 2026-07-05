Vila Nova x São Bernardo: onde assistir, escalações e arbitragem

O Vila Nova terá pela frente o São Bernardo, nesta segunda-feira (6), em partida válida pela 16ª rodada da Série B do Brasileirão. O confronto será realizado às 19h (de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia (GO).

Os donos da casa iniciaram a rodada no topo da tabela, mas acabaram ultrapassados com os resultados dos jogos anteriores. Vindo de duas derrotas nos últimos três jogos, a equipe goiana entra em campo sob pressão, mas sabe que uma vitória diante de seu torcedor é o caminho para tentar retomar a liderança do campeonato, em um bloco de cima bastante equilibrado.

Por outro lado, o São Bernardo vive um momento de oscilação na temporada. Apesar de ostentar a marca de melhor visitante desta edição da Série B, com 60% de aproveitamento longe de seus domínios, o time paulista vem de uma sequência de três partidas sem vencer, incluindo duas derrotas consecutivas para Sport e Criciúma. Ocupando a quinta colocação com 25 pontos, o Bernô ultrapassará o Vila Nova caso conquiste os três pontos fora de casa.

Onde assistir a Vila Nova x São Bernardo

O confronto entre Vila Nova e São Bernardo, nesta segunda-feira (6), às 19h (de Brasília), terá transmissão ao vivo no plano premium do streaming Disney+.

Como chega o Vila Nova

O Vila Nova terá ausências importantes para o duelo. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Guto Ferreira desfalcará o banco de reservas. Além dele, o volante Dudu, expulso na rodada anterior contra o Novorizontino, e o atacante Ryan, suspenso pelo terceiro amarelo, ficam de fora da partida.

Como chega o São Bernardo

O time comandado por Ricardo Catalá também sofre com problemas disciplinares e terá três desfalques certos para o jogo em Goiânia. O volante Dudu Miraíma, o lateral-direito Rodrigo Ferreira e o zagueiro Augusto cumprem suspensão automática após receberem o terceiro cartão amarelo na rodada passada.

VILA NOVA x SÃO BERNARDO

Série B do Campeonato Brasileiro – 16ª rodada

Data-Hora: 6/7/2026 (segunda-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia (GO)

VILA NOVA: Helton Leite, Nathan Camargo, Tiago Pagnussat, Caio Marcelo e Higor; Willian Maranhão, João Vieira e Dodô; Janderson, André Luís e Dellatorre. Técnico: Guto Ferreira.

SÃO BERNARDO: Alex Alves, Hugo Sanches, Jemerson, Wellington Manzoli e Pará; Romisson, Foguinho e Marcão Silva (Hyoran); Echaporã, Felipe García e Pablo Dyego. Técnico: Ricardo Catalá.

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE-Fifa) e Luiz Cláudio Regazone (RJ)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

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