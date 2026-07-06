Inglaterra resiste a pressão mexicana e se classifica às quartas

A Inglaterra sofreu, ficou com um jogador a menos, levou pressão até o fim, mas venceu o México por 3 a 2, neste domingo (5), no Estádio Azteca, na Cidade do México, e avançou às quartas de final da Copa do Mundo. Depois de ter o início adiado em uma hora por causa de tempestade e alerta de raios na região, a partida ganhou ritmo dramático no segundo tempo. Bellingham marcou duas vezes ainda antes do intervalo, Kane ampliou de pênalti na etapa final, e os mexicanos reagiram com Quiñones e Raúl Jiménez. Agora, a seleção inglesa enfrenta a Noruega no próximo sábado (11), às 18h, no Estádio de Miami, em Miami Gardens.
Fim da primeira etapa emocionante
O primeiro tempo começou quente no ambiente, mas travado no jogo. A torcida mexicana empurrou desde os primeiros toques, vaiou a Inglaterra e tentou transformar o Azteca em pressão constante. Ainda assim, as duas seleções demoraram a construir. Logo no primeiro minuto, Rice recebeu cartão amarelo por falta em Romo. Depois, o México tentou acelerar com Jiménez, Quiñones e Gilberto Mora, enquanto a Inglaterra buscou Gordon e Saka pelos lados. Aos 14 minutos, veio a primeira grande chance. Alvarado cruzou da direita, Jiménez cabeceou de peixinho, e Pickford voou no canto para salvar.
Em seguida, o jogo ficou brigado, com muita disputa no meio, reclamações contra a arbitragem e pouca fluidez. Gordon respondeu aos 25, quando recebeu lançamento longo, ganhou de Sánchez, invadiu a área e chutou para defesa segura de Tala Rangel. Até ali, portanto, o placar sem gols refletia um duelo mais físico do que criativo.
A partida mudou de vez a partir dos 35 minutos. Primeiro, Pickford saiu bem para defender uma chegada de Jiménez. Logo depois, a Inglaterra encontrou dois ataques rápidos e abriu vantagem em sequência. Aos 36, Saka recebeu pela direita, limpou Gallardo e cruzou na segunda trave. Bellingham apareceu de peixinho e cabeceou para fazer 1 a 0. No minuto seguinte, Anderson recuperou a bola no campo ofensivo, Kane recebeu na entrada da área e tocou rasteiro para Bellingham chegar antes de Lira e marcar de novo.
O México, no entanto, reagiu antes do intervalo. Aos 42, depois de bola lançada na área, a sobra tocou em Konsa e ficou limpa para Quiñones diminuir. O gol incendiou os donos da casa. Aos 45, Jiménez chutou perto da trave após ajeitada de Quiñones. Depois, aos 47, cabeceou no ângulo, mas Pickford fez outra grande defesa. Ainda houve tempo para Montes receber livre em escanteio, porém Bellingham apareceu para cortar e manter a Inglaterra em vantagem por 2 a 1 no intervalo.
Inglaterra resiste e se classifica
A segunda etapa começou com o México tentando empurrar a Inglaterra para trás. Ainda assim, quem chegou primeiro com perigo foi a seleção inglesa. Aos 3 minutos, O’Reilly recebeu pela esquerda e bateu forte na trave de Tala Rangel. Logo depois, Bellingham arrancou pelo meio, passou por três marcadores e quase criou uma pintura. No entanto, o cenário mudou aos 8. Quansah chegou de sola em Gallardo, o VAR chamou Alireza Faghani, e o árbitro expulsou o lateral inglês. Mesmo com um jogador a menos, a Inglaterra ampliou. Aos 12, Gordon invadiu a área e caiu após disputa com Rangel. O árbitro marcou pênalti, apesar da reclamação mexicana.
Em seguida, Kane cobrou forte, no canto direito, e fez 3 a 1. O México, porém, respondeu pouco depois. Aos 20, Gutiérrez caiu na área em disputa com Kane. Depois da revisão no monitor, Faghani marcou pênalti. Aos 23, Raúl Jiménez bateu no canto direito, Pickford saltou, mas não alcançou. Assim, os donos da casa voltaram ao jogo.
A partir daí, o México transformou o segundo tempo em ataque contra defesa. Aguirre colocou Santi Giménez, Gutiérrez, Fidalgo e Guillermo Martínez, enquanto Tuchel respondeu com Stones, Burn, Spence e Rogers para proteger a vantagem. A pressão mexicana cresceu pelos lados, sobretudo com Gallardo e Alvarado. Aos 33, Pickford saiu do gol e espalmou escanteio fechado. Depois, Edson Álvarez cabeceou sem direção. Aos 36, Santi Giménez recebeu cruzamento na marca do pênalti e finalizou por cima. Em seguida, a Inglaterra se fechou ainda mais, mas seguiu vulnerável nas bolas levantadas.
Pickford apareceu novamente aos 43, em chute de Fidalgo, e aos 45, ao segurar cruzamento de Alvarado em dois tempos. Nos acréscimos, Jiménez ainda recebeu na área e finalizou por cima. Apesar das 15 finalizações mexicanas, a Inglaterra resistiu com dez jogadores e confirmou a classificação.
MÉXICO 2 x 3 INGLATERRA
Copa do Mundo — oitavas de final
Data: 5 de julho de 2026
Local: Estádio Azteca, Cidade do México
Público: não informado
Renda: não informada
MÉXICO: Tala Rangel; Jorge Sánchez (Fidalgo, 34’/2ºT), Montes (Edson Álvarez, 0’/2ºT), Vásquez e Gallardo; Érik Lira, Luis Romo (Gutiérrez, 16’/2ºT) e Gilberto Mora (Santi Giménez, 16’/2ºT); Alvarado, Quiñones (Guillermo Martínez, 35’/2ºT) e Raúl Jiménez; Técnico: Javier Aguirre
INGLATERRA: Pickford; Quansah, Konsa, Guéhi e O’Reilly (Spence, 29’/2ºT); Rice, Elliot Anderson (Burn, 29’/2ºT) e Bellingham; Saka (Stones, 11’/2ºT), Gordon e Kane (Rogers, 44’/2ºT); Técnico: Thomas Tuchel
Gols: Bellingham, aos 36’/1ºT (0-1); Bellingham, aos 37’/1ºT (0-2); Quiñones, aos 42’/1ºT (1-2); Kane, aos 13’/2ºT (1-3); Raúl Jiménez, aos 23’/2ºT (2-3)
Árbitro: Alireza Faghani (AUS)
Assistentes: George Lakrindis (AUS) e Andrew Lindsay (AUS)
VAR: Nicolás Gallo Barragán (COL)
Cartão Amarelo: Rice, Guéhi, O’Reilly, Jorge Sánchez, Vásquez e Jordan Henderson
Cartão Vermelho: Quansah
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