Thomas Tuchel deixou o Estádio Azteca com alívio, orgulho e uma boa definição para a vitória da Inglaterra sobre o México. Depois do 3 a 2 deste domingo (5), pelas oitavas de final da Copa do Mundo, o técnico inglês classificou a partida como um “jogo maluco” e destacou a entrega do elenco em uma noite de tensão na Cidade do México.

“Foi um jogo maluco. A gente deixou tudo que a gente tinha”, afirmou Tuchel.

A Inglaterra avançou às quartas de final depois de uma partida que já começou fora do roteiro. Antes da bola rolar, a Fifa adiou o início em uma hora por causa de tempestade e alerta de raios no entorno do Azteca. Depois, em campo, o duelo ganhou contornos ainda mais dramáticos. A seleção inglesa abriu 2 a 0 no primeiro tempo, levou reação mexicana e, ainda assim, resistiu com um jogador a menos na etapa final.

Tuchel, portanto, valorizou principalmente a capacidade de sobrevivência do time. A Inglaterra perdeu Quansah, expulso aos 8 minutos do segundo tempo, mas ampliou logo depois, com Kane, em cobrança de pênalti. O México respondeu também de pênalti, com Raúl Jiménez, e pressionou até os acréscimos. Mesmo assim, Pickford segurou a vantagem com defesas importantes, enquanto a defesa inglesa afastou bolas levantadas em sequência.

“Muito orgulho. A gente precisava. Esse time realmente se entrega, se dedica”, disse o treinador.

Inglaterra segura pressão e avança

O jogo teve duas fases bem diferentes. No primeiro tempo, Bellingham decidiu em dois minutos. Aos 36, apareceu na segunda trave e cabeceou de peixinho após cruzamento de Saka. Logo em seguida, aproveitou passe rasteiro de Kane e marcou novamente. Ainda antes do intervalo, no entanto, Quiñones pegou sobra na área e recolocou o México no jogo.

Depois da expulsão de Quansah, a partida virou ataque contra defesa. Ainda assim, a Inglaterra encontrou o terceiro gol. Gordon sofreu pênalti, e Kane bateu forte para ampliar. Na sequência, porém, o México teve penalidade marcada após revisão do VAR, e Raúl Jiménez diminuiu.

A partir daí, a seleção mexicana cercou a área inglesa. Fidalgo, Edson Álvarez, Santi Giménez e Jiménez tiveram oportunidades. Além disso, Gallardo e Alvarado insistiram pelos lados. Porém, a Inglaterra fechou os espaços, segurou a bola quando conseguiu e contou com Pickford nos momentos mais delicados.

Tuchel também indicou que a equipe precisará recuperar forças depois de uma noite de desgaste físico e emocional. Afinal, a Inglaterra enfrentou chuva antes do jogo, pressão da torcida, expulsão, dois pênaltis e um segundo tempo quase inteiro em inferioridade numérica.

“A gente precisa descansar. A gente precisa absorver o que aconteceu aqui e é força total para frente”, afirmou.

Com a classificação, a Inglaterra enfrentará a Noruega nas quartas de final. A partida será no próximo sábado (11), às 18h, no Estádio de Miami, em Miami Gardens.

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