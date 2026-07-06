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Tuchel, sobre a classificação inglesa: &#8220;Jogo maluco&#8221;

MEXICO CITY, MEXICO - JULY 05: Jude Bellingham #10 of England celebrates with teammate Elliot Anderson #8 after scoring his team's second goal during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Mexico and England at Mexico City Stadium on July 05, 2026 in Mexico City, Mexico. (Photo by Michael Steele/Getty Images)
MEXICO CITY, MEXICO - JULY 05: Jude Bellingham #10 of England celebrates with teammate Elliot Anderson #8 after scoring his team's second goal during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Mexico and England at Mexico City Stadium on July 05, 2026 in Mexico City, Mexico. (Photo by Michael Steele/Getty Images) -

Thomas Tuchel deixou o Estádio Azteca com alívio, orgulho e uma boa definição para a vitória da Inglaterra sobre o México. Depois do 3 a 2 deste domingo (5), pelas oitavas de final da Copa do Mundo, o técnico inglês classificou a partida como um “jogo maluco” e destacou a entrega do elenco em uma noite de tensão na Cidade do México.

“Foi um jogo maluco. A gente deixou tudo que a gente tinha”, afirmou Tuchel.

A Inglaterra avançou às quartas de final depois de uma partida que já começou fora do roteiro. Antes da bola rolar, a Fifa adiou o início em uma hora por causa de tempestade e alerta de raios no entorno do Azteca. Depois, em campo, o duelo ganhou contornos ainda mais dramáticos. A seleção inglesa abriu 2 a 0 no primeiro tempo, levou reação mexicana e, ainda assim, resistiu com um jogador a menos na etapa final.

Tuchel, portanto, valorizou principalmente a capacidade de sobrevivência do time. A Inglaterra perdeu Quansah, expulso aos 8 minutos do segundo tempo, mas ampliou logo depois, com Kane, em cobrança de pênalti. O México respondeu também de pênalti, com Raúl Jiménez, e pressionou até os acréscimos. Mesmo assim, Pickford segurou a vantagem com defesas importantes, enquanto a defesa inglesa afastou bolas levantadas em sequência.

“Muito orgulho. A gente precisava. Esse time realmente se entrega, se dedica”, disse o treinador.

Inglaterra segura pressão e avança

O jogo teve duas fases bem diferentes. No primeiro tempo, Bellingham decidiu em dois minutos. Aos 36, apareceu na segunda trave e cabeceou de peixinho após cruzamento de Saka. Logo em seguida, aproveitou passe rasteiro de Kane e marcou novamente. Ainda antes do intervalo, no entanto, Quiñones pegou sobra na área e recolocou o México no jogo.

Depois da expulsão de Quansah, a partida virou ataque contra defesa. Ainda assim, a Inglaterra encontrou o terceiro gol. Gordon sofreu pênalti, e Kane bateu forte para ampliar. Na sequência, porém, o México teve penalidade marcada após revisão do VAR, e Raúl Jiménez diminuiu.

A partir daí, a seleção mexicana cercou a área inglesa. Fidalgo, Edson Álvarez, Santi Giménez e Jiménez tiveram oportunidades. Além disso, Gallardo e Alvarado insistiram pelos lados. Porém, a Inglaterra fechou os espaços, segurou a bola quando conseguiu e contou com Pickford nos momentos mais delicados.

Tuchel também indicou que a equipe precisará recuperar forças depois de uma noite de desgaste físico e emocional. Afinal, a Inglaterra enfrentou chuva antes do jogo, pressão da torcida, expulsão, dois pênaltis e um segundo tempo quase inteiro em inferioridade numérica.

“A gente precisa descansar. A gente precisa absorver o que aconteceu aqui e é força total para frente”, afirmou.

Com a classificação, a Inglaterra enfrentará a Noruega nas quartas de final. A partida será no próximo sábado (11), às 18h, no Estádio de Miami, em Miami Gardens.

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