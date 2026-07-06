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Resumo da Copa neste domingo, 5/7: análise dos jogos &#8211; Brasil eliminado

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 05: Neymar Jr #10 of Brazil has words with Orjan Nyland #1 of Norway after converting a penalty for his team?s first goal during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Brazil and Norway at New York New Jersey Stadium on July 05, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)
EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 05: Neymar Jr #10 of Brazil has words with Orjan Nyland #1 of Norway after converting a penalty for his team?s first goal during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Brazil and Norway at New York New Jersey Stadium on July 05, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images) -

Este domingo, 5/7, marcou a despedida do Brasil da Copa do Mundo de 2026. Afinal, a Seleção Brasileira foi derrotada por 2 a 1 pela Noruega em Nova York/Nova Jersey. Assim, os Canarinhos voltam para casa e os noruegueses vão para as quartas, esperando a Inglaterra, que também neste domingo eliminou o México no Estádio Azteca. Haaland  fez os dois gols dos escandinavos, com Neymar descontando de pênalti já no finzinho.

BRASIL 1X2 NORUEGA

O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio. Se a Noruega teve um gol de Berg anulado por impedimento de Sorloth, o Brasil lamentou que Bruno Guimarães tenha desperdiçado um pênalti. Tudo antes dos 15 minutos. O Brasil seguiu melhor, com Vini ganhando a marcação de Ajer em quase todos os lances. Mas o goleiro Nyland, que defendera o pênalti, estava muito bem, salvando finalizações de Matheus Cunha e Vini Jr. No fim da etapa, Alisson fez grande defesa. Os goleiros estavam bem.

Porém,  o que se viu no segundo tempo foi um terror. A Seleção simplesmente deixou a Noruega ficar com a bola. E, mesmo os escandinavos pouco finalizando, o time brazuca não conseguia criar na frente. Matheus Cunha e Martinelli desapareceram e poucas bolas chegavam até Vini.

Mas apenas depois da entrada de Endrick o Brasil voltou a assustar. Mas o mesmo Endrick, ao receber um excelente passe de Vini, entrou na cara de Nyland, mas chutou para fora. O goleiro ainda defendeu finalizações de Bruno Guimarães e Rayan, se tornando um dos protagonistas. E o outro cara do jogo foi Haaland. Aos 34, escorou cruzamento da esquerda e abriu o placar. Pouco depois, num lance em que a defesa do Brasil não encaixou a marcação, o artilheiro recebeu livre e, sem marcação, chutou para fazer 2 a 0. Naquela altura o Brasil já estava com Neymar em campo e foi o veterano que, de pênalti em Casemiro, diminuiu. Mas já era o fim da prorrogação. Brasil eliminado.

MÉXICO 2X3 INGLATERRA

México e Inglaterra fizeram um primeiro tempo animado. Antes da parada técnica, Jiménez, de peixinho, obrigou Pickford a fazer grande defesa. Mas foi depois dos 30 minutos que o jogo pegou fogo e teve Bellingham mandando ver. Aos 35, concluiu um cruzamento de Saka para fazer 1 a 0. Dois minutos depois, tocou para Kane e recebeu na pequena área para ampliar. O México estava morto? Que nada. Aos 41, Quiñones ficou com uma sobra após chuveirinho na área e mandou uma bomba para a rede. E quase empatou ainda no primeiro tempo. Montes, quase em cima da linha, viu Bellingham se esticar e conseguir mandar para escanteio.

No segundo tempo a coisa esquentou quando Quansah fez uma falta e foi expulso, deixando a Inglaterra com dez. A torcida ficou eufórica. Porém, aos 15 minutos, após passe de Kane, Gordon entrou na área e foi derrubado por Romo. Kane cobrou e fez 3 a 1 para os ingleses. Só que aos 24 foi a vez do México ter um pênalti a seu favor, quando Kane tentou tirar a bola e acertou Gutiérrez. Jiménez cobrou e colocou 3 a 2 no placar. Aí a Inglaterra tratou de segurar o resultado. Suportou a pressão e conseguiu manter o 3 a 2 no placar.

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