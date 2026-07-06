Este domingo, 5/7, marcou a despedida do Brasil da Copa do Mundo de 2026. Afinal, a Seleção Brasileira foi derrotada por 2 a 1 pela Noruega em Nova York/Nova Jersey. Assim, os Canarinhos voltam para casa e os noruegueses vão para as quartas, esperando a Inglaterra, que também neste domingo eliminou o México no Estádio Azteca. Haaland fez os dois gols dos escandinavos, com Neymar descontando de pênalti já no finzinho.
BRASIL 1X2 NORUEGA
O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio. Se a Noruega teve um gol de Berg anulado por impedimento de Sorloth, o Brasil lamentou que Bruno Guimarães tenha desperdiçado um pênalti. Tudo antes dos 15 minutos. O Brasil seguiu melhor, com Vini ganhando a marcação de Ajer em quase todos os lances. Mas o goleiro Nyland, que defendera o pênalti, estava muito bem, salvando finalizações de Matheus Cunha e Vini Jr. No fim da etapa, Alisson fez grande defesa. Os goleiros estavam bem.
Porém, o que se viu no segundo tempo foi um terror. A Seleção simplesmente deixou a Noruega ficar com a bola. E, mesmo os escandinavos pouco finalizando, o time brazuca não conseguia criar na frente. Matheus Cunha e Martinelli desapareceram e poucas bolas chegavam até Vini.
Mas apenas depois da entrada de Endrick o Brasil voltou a assustar. Mas o mesmo Endrick, ao receber um excelente passe de Vini, entrou na cara de Nyland, mas chutou para fora. O goleiro ainda defendeu finalizações de Bruno Guimarães e Rayan, se tornando um dos protagonistas. E o outro cara do jogo foi Haaland. Aos 34, escorou cruzamento da esquerda e abriu o placar. Pouco depois, num lance em que a defesa do Brasil não encaixou a marcação, o artilheiro recebeu livre e, sem marcação, chutou para fazer 2 a 0. Naquela altura o Brasil já estava com Neymar em campo e foi o veterano que, de pênalti em Casemiro, diminuiu. Mas já era o fim da prorrogação. Brasil eliminado.