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Brasil amplia escrita de Haaland: Noruega só vence quando seu craque marca

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 05: Erling Haaland #9 of Norway scores his team's second goal during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Brazil and Norway at New York New Jersey Stadium on July 05, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Al Bello/Getty Images)
EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 05: Erling Haaland #9 of Norway scores his team's second goal during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Brazil and Norway at New York New Jersey Stadium on July 05, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Al Bello/Getty Images) -

Erling Haaland voltou a ser decisivo pela Noruega e comandou a vitória por 2 a 1 sobre o Brasil, neste domingo (05/7), pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Os dois gols do atacante não apenas garantiram a classificação inédita dos noruegueses às quartas de final, como também ampliaram uma impressionante sequência da seleção europeia. Afinal, há quase três anos, a Noruega só vence quando seu principal astro marca.

A última vitória sem um gol de Haaland aconteceu em 16 de novembro de 2023. Na ocasião, a Noruega derrotou as Ilhas Faroe por 2 a 0. Na ocasião, o centroavante começou no banco de reservas, entrou durante a partida e passou em branco.

Desde então, sempre que Haaland entrou em campo e não balançou as redes, a Noruega não conseguiu vencer. Nesse período, a equipe acumulou quatro empates e duas derrotas.

Na Copa do Mundo, o roteiro se repetiu. O atacante marcou nas vitórias sobre Iraque, Senegal, Costa do Marfim e, agora, Brasil. A única partida em que não deixou sua marca foi justamente diante da França, confronto em que sequer entrou em campo e que terminou com derrota norueguesa por 4 a 1.

Marcas impressionantes de Haaland

O desempenho impressiona também pelo recorte mais amplo. Em jogos oficiais, Haaland soma 14 partidas consecutivas marcando pela seleção norueguesa, com 26 gols anotados nesse intervalo. A influência é ainda maior no retrospecto coletivo. Afinal, nas últimas 17 partidas em que o camisa 9 balançou as redes, a Noruega venceu todas.

Assim, diante do Brasil, o atacante voltou a mostrar seu poder de decisão. Depois de um primeiro tempo discreto, marcou de cabeça para abrir o placar e, pouco depois, acertou um chute forte de fora da área para definir a classificação histórica da Noruega às quartas de final da Copa do Mundo.

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