Brasil amplia escrita de Haaland: Noruega só vence quando seu craque marca

Erling Haaland voltou a ser decisivo pela Noruega e comandou a vitória por 2 a 1 sobre o Brasil, neste domingo (05/7), pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Os dois gols do atacante não apenas garantiram a classificação inédita dos noruegueses às quartas de final, como também ampliaram uma impressionante sequência da seleção europeia. Afinal, há quase três anos, a Noruega só vence quando seu principal astro marca.
A última vitória sem um gol de Haaland aconteceu em 16 de novembro de 2023. Na ocasião, a Noruega derrotou as Ilhas Faroe por 2 a 0. Na ocasião, o centroavante começou no banco de reservas, entrou durante a partida e passou em branco.
Desde então, sempre que Haaland entrou em campo e não balançou as redes, a Noruega não conseguiu vencer. Nesse período, a equipe acumulou quatro empates e duas derrotas.
Na Copa do Mundo, o roteiro se repetiu. O atacante marcou nas vitórias sobre Iraque, Senegal, Costa do Marfim e, agora, Brasil. A única partida em que não deixou sua marca foi justamente diante da França, confronto em que sequer entrou em campo e que terminou com derrota norueguesa por 4 a 1.
Marcas impressionantes de Haaland
O desempenho impressiona também pelo recorte mais amplo. Em jogos oficiais, Haaland soma 14 partidas consecutivas marcando pela seleção norueguesa, com 26 gols anotados nesse intervalo. A influência é ainda maior no retrospecto coletivo. Afinal, nas últimas 17 partidas em que o camisa 9 balançou as redes, a Noruega venceu todas.
Assim, diante do Brasil, o atacante voltou a mostrar seu poder de decisão. Depois de um primeiro tempo discreto, marcou de cabeça para abrir o placar e, pouco depois, acertou um chute forte de fora da área para definir a classificação histórica da Noruega às quartas de final da Copa do Mundo.
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