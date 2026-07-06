Jornalista da Globo celebra última copa de jogadores da Seleção Brasileira

A comentarista Ana Thaís Matos, da TV Globo, voltou aos assuntos mais comentados das redes sociais após a eliminação da Seleção Brasileira da Copa do Mundo. Depois da derrota por 2 a 1 para a Noruega, nas oitavas de final, a jornalista compartilhou uma publicação no Instagram que repercutiu entre torcedores e gerou uma onda de comentários.

Na noite de domingo (5), Ana Thaís repostou uma mensagem afirmando que aquela teria sido a última Copa do Mundo de jogadores como Neymar, Alisson, Danilo, Alex Sandro, Marquinhos, Fabinho e Casemiro pela Seleção Brasileira. Em seguida, acrescentou apenas a frase: “Graças a Deus”.

Além disso, antes mesmo do apito final da partida, outro comentário da jornalista já havia viralizado no X (antigo Twitter). Durante a transmissão, Ana Thaís criticou a atuação de Neymar nos minutos finais do confronto. “Bela participação do Neymar no jogo. Para quem esperava que ele fosse decidir a Copa do Mundo pro Brasil, tá aí arrumando briga no final da partida”, afirmou.

Dessa forma, as duas manifestações rapidamente ganharam repercussão e dividiram opiniões nas redes sociais. Enquanto parte dos internautas concordou com as críticas da comentarista, outros defenderam os jogadores citados e criticaram o posicionamento da profissional da Globo, ampliando o debate sobre o desempenho da Seleção Brasileira e o futuro de parte da geração no Mundial.

A Seleção Brasileira foi derrotada por 2 x 1 no jogo contra a Noruega. Haaland marcou dois gols e Neymar Jr descontou em cobrança de pênalti nos acréscimos.

Comentarista da Globo vira alvo de ataques por ironizar Neymar

Além disso, Ana Thaís Matos provocou uma onda de reações ao comentar a atuação de Neymar durante a partida contra a Noruega. Em seguida, torcedores invadiram as redes sociais da jornalista com críticas e chegaram a exigir um pedido público de desculpas ao atacante. Dessa forma, a declaração dividiu opiniões e gerou forte insatisfação entre os fãs do camisa 10 da Seleção Brasileira.

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