Goleiro da Noruega explica provocação a Neymar antes do pênalti: “Entrar na cabeça”

O goleiro Ørjan Nyland revelou a provocação feita a Neymar antes da cobrança de pênalti nos acréscimos da vitória da Noruega por 2 a 1 sobre o Brasil, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Assim, um dos heróis da classificação norueguesa afirmou que tentou desestabilizar o camisa 10 para manter o placar de 2 a 0 até o fim, porém sofreu o gol, algo que não interferiu na vaga norueguesa.

“No segundo pênalti, tentei entrar na cabeça dele e, esperava eu, manter o zero e defender também. Mas foi o que foi. Não é importante o que o Neymar me disse. Ele levou a melhor nesse duelo individual. Marcou um excelente pênalti. O mais importante é que ganhamos”, disse, em entrevista reproduzida por A Bola.

Dessa forma, a troca de provocações apareceu no quadro “Jogo Falado”, do Fantástico. Antes da cobrança, o brasileiro perguntou: “Onde você quer? Onde você quer?”. Nyland, por sua vez, respondeu: “Na trave, na trave”. Após converter o pênalti, o atacante rebateu: “Comigo, não. Comigo, não. Otário”.

Ao longo dos 90 minutos, Nyland também teve papel decisivo em outros momentos. Ainda no primeiro tempo, o arqueiro defendeu a cobrança de pênalti de Bruno Guimarães, assim como fez grandes defesas na etapa final para assegurar o resultado.

Apesar do gol de Neymar nos acréscimos, a Noruega venceu o Brasil por 2 a 1. Nesse sentido, a seleção europeia garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Mundo e agora terá a Inglaterra pela frente. O confronto ocorre no próximo sábado (11), às 18h (de Brasília), em Miami.



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