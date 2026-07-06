Flamengo confirma lesão muscular na coxa de lateral-direito

O Flamengo sofreu uma baixa durante a intertemporada em Portugal. Afinal, o lateral-direito Daniel Sales sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda. Dessa forma, o jogador iniciou o tratamento com o departamento médico do clube. Apesar do problema físico, ele continuará com a delegação na Terra de Camões.

Daniel Sales relatou dores musculares durante o segundo tempo do amistoso contra o River Plate, da Argentina, na última sexta-feira (3). O jovem, portanto, realizou exame de ressonância magnética no último sábado (4), que constatou uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda. Dessa forma, ele deve ficar fora dos próximos amistosos.

Revelado no Flamengo, Daniel Sales subiu para o profissional em 2025, ainda sob o comando de Filipe Luís. O jovem era um dos destaques da categoria sub-20, onde conquistou títulos como o Intercontinental. A joia, de 20 anos, soma 12 jogos no time principal e duas assistências. Em 2026, participou de quatro partidas no Carioca.

Após empatar com o River Plate, o Flamengo volta a campo contra o Lausanne-Sport, da Suíça, na próxima quarta-feira (8), às 16h30 (de Brasília), em Algarve, Portugal. Por fim, encerra a passagem pela Terra de Camões com um amistoso contra o Benfica, no sábado (11), às 15h30, no mesmo local.

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