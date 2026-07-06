Uefa detona Fifa após anulação de expulsão de Balogun na Copa: “Cruzou a linha vermelha”

A Uefa criticou duramente a decisão da Fifa de anular o cartão vermelho recebido por Florian Balogun, dos Estados Unidos, na Copa do Mundo. Com a punição cancelada, o atacante está liberado para enfrentar a Bélgica, nesta segunda-feira (6), pelas oitavas de final do Mundial.

Nesse sentido, a entidade do futebol europeu afirmou que a Fifa “cruzou uma linha vermelha” ao rever a expulsão e ressaltou que, neste caso, a regra “não era alvo de interpretação”. Além disso, a Uefa também cobrou um “tratamento igualitário” em situações semelhantes à de Balogun.

“A decisão de ontem de suspender por um período probatório de um ano a implementação da suspensão automática de um jogo após o cartão vermelho dado ao jogador Folarin Balogun ultrapassou uma linha vermelha. O futebol, como qualquer outro esporte, depende de regras, que são a base para uma competição justa, honesta e transparente. Às vezes, as regras são alvo de interpretação. Neste caso, não”, publicou.

Entenda o caso

O artilheiro da seleção dos Estados Unidos na Copa foi expulso na partida contra a Bósnia, pela segunda fase do torneio. No lance, Balogun pisou no tornozelo de um adversário. O árbitro brasileiro Raphael Claus revisou a jogada no VAR e aplicou o cartão vermelho direto, algo que incomodou os norte-americanos.

A Fifa anulou a expulsão na tarde de ontem com base no artigo 27 de seu regulamento, que permite suspender medidas disciplinares. A decisão colocou o jogador em período probatório de um ano. Caso ele cometa infração semelhante nesse período, a punição entrará em vigor.

De acordo com o The New York Times, o governo de Donald Trump pediu à Fifa a revisão da suspensão. O presidente dos Estados Unidos mantém uma relação próxima com Gianni Infantino, presidente da entidade máxima do futebol.

“Obrigado à Fifa por fazer o que é certo e reverter uma grande injustiça!”, escreveu o presidente norte-americano.

Nota completa da Uefa

“A decisão de ontem de suspender por um período probatório de um ano a implementação da suspensão automática de um jogo após o cartão vermelho dado ao jogador Folarin Balogun ultrapassou uma linha vermelha.

O futebol, como qualquer outro esporte, depende de regras, que são a base para uma competição justa, honesta e transparente. Às vezes, as regras são alvo de interpretação. Neste caso, não. Uma suspensão automática mínima de uma partida após um cartão vermelho não é uma opção discricionária e não exige a decisão de um órgão competente. É um princípio embutido nas regulamentações, que não pode ser aplicado a exceções, muito menos no meio de um torneio onde vários outros jogadores estiveram na mesma situação e cumpriram suspensão regularmente.

Quando a certeza das regras não é mais garantida por seus guardiões, a integridade do jogo está em jogo e a credibilidade de uma competição é minada. Da mesma forma, essa decisão cria um precedente no torneio em andamento, onde situações semelhantes agora exigirão tratamento igualitário, em detrimento da competição.

O futebol é o esporte mais amado do mundo porque é um esporte bonito e é confiável porque é jogado em todos os lugares com as mesmas leis. Um torneio nunca é um evento puramente independente e, se o torneio em questão for a Copa do Mundo, ele tem o poder de gerar consequências positivas ou negativas para o jogo como um todo.

Expressamos nossa descrença diante de uma decisão tão sem precedentes, incompreensível e injustificável.”

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