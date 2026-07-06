Fluminense faz consulta por Gustavo Scarpa, do Atlético

Em busca de reforços para a sequência da temporada, o Fluminense fez um consulta pelo meia Gustavo Scarpa, do Atlético. Em meio a indefinição do futuro do meia Paulo Henrique Ganso, o Tricolor já busca uma reposição. Dessa forma, a diretoria tricolor avalia investir na contratação do meio-campista do Galo, segundo o “UOL”.

O Fluminense ainda não formalizou uma proposta. O Atlético, por sua vez, deseja uma transferência em definitivo, mas não descarta um empréstimo. Na última janela de transferências, o Galo chegou a pedir 5 milhões de euros (cerca de R$ 30 milhões na cotação atual) para negociar o meio-campista.

Gustavo Scarpa tem contrato com o Atlético até o fim de 2027. Contratado em 2024, o meia soma 154 jogos, 14 gols e 29 assistências com a camisa alvinegra. O jogador, de 32 anos, conquistou os títulos do Campeonato Mineiro em 2024 e 2025, mas sofreu com oscilação e não conseguiu atingir o mesmo nível da época de Palmeiras.

Revelado no Fluminense, Gustavo Scarpa disputou 151 jogos, marcou 26 gols e deu 28 assistências entre 2014 e 2017. O meia foi um dos destaques do Tricolor das Laranjeiras no Brasileirão em 2016 e 2017, quando se destacou com os passes e foi peça determinante para evitar o rebaixamento. Contudo, viveu uma saída conturbada, através da Justiça.

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