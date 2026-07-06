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Fluminense faz consulta por Gustavo Scarpa, do Atlético

Galo deseja uma transferência do jogador em definitivo

Fluminense faz consulta por Gustavo Scarpa, do Atlético
Fluminense faz consulta por Gustavo Scarpa, do Atlético -

Em busca de reforços para a sequência da temporada, o Fluminense fez um consulta pelo meia Gustavo Scarpa, do Atlético. Em meio a indefinição do futuro do meia Paulo Henrique Ganso, o Tricolor já busca uma reposição. Dessa forma, a diretoria tricolor avalia investir na contratação do meio-campista do Galo, segundo o “UOL”.

O Fluminense ainda não formalizou uma proposta. O Atlético, por sua vez, deseja uma transferência em definitivo, mas não descarta um empréstimo. Na última janela de transferências, o Galo chegou a pedir 5 milhões de euros (cerca de R$ 30 milhões na cotação atual) para negociar o meio-campista.

Gustavo Scarpa tem contrato com o Atlético até o fim de 2027. Contratado em 2024, o meia soma 154 jogos, 14 gols e 29 assistências com a camisa alvinegra. O jogador, de 32 anos, conquistou os títulos do Campeonato Mineiro em 2024 e 2025, mas sofreu com oscilação e não conseguiu atingir o mesmo nível da época de Palmeiras.

Revelado no Fluminense, Gustavo Scarpa disputou 151 jogos, marcou 26 gols e deu 28 assistências entre 2014 e 2017. O meia foi um dos destaques do Tricolor das Laranjeiras no Brasileirão em 2016 e 2017, quando se destacou com os passes e foi peça determinante para evitar o rebaixamento. Contudo, viveu uma saída conturbada, através da Justiça.

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