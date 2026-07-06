México devolve relógios Rolex após presente milionário de influenciador na Copa do Mundo

A seleção do México confirmou a devolução dos relógios Rolex recebidos do criador de conteúdo americano Stephen Deleonardis, conhecido no meio digital como Stevewilldoit. Segundo o comunicado, a decisão ocorreu em comum acordo entre as partes após a repercussão do caso durante a Copa do Mundo, descumprindo restrições no Código de Ética da Fifa.

Em nota, a seleção esclareceu que os relógios foram oferecidos por iniciativa do influenciador e que, “por acordo mútuo”, a delegação decidiu devolver os itens a Stevewilldoit. O norte-americano presenteou o elenco mexicano em meio à preparação para o confronto da segunda fase do Mundial, às vésperas da vitória sobre o Equador.

Stevewilldoit publicou foto com os jogadores em seu perfil no Instagram e publicou um vídeo do encontro completo em seu canal no Youtube. Segundo o influenciador, a coleção de relógios Rolex estava avaliada em cerca de 1 milhão de dólares (pouco mais de R$ 5 milhões), com peças estimadas em até 90 mil dólares (R$ 465,3 mil).

Post com jogadores do México

Um post compartilhado por Steve (@stevewilldoit)

O meio-campista Obed Vargas chegou a questionar o influenciador sobre o motivo da iniciativa. Em resposta, Deleonardis explicou que morava no México e havia apostado 2 milhões de dólares (R$ 10,3 milhões) na vitória do México sobre o Equador. Ele calculou que, caso o resultado se confirmasse, receberia cerca de um milhão de dólares, ou seja, o valor investido nos relógios. Os mexicanos superaram os equatorianos por 2 a 0.

O que diz a regra Fifa?

A devolução ocorre em meio às regras previstas pelo Código de Ética da Fifa sobre oferta e recebimento de benefícios por pessoas ligadas ao futebol. Segundo consta no Artigo 21 do documento, delegações só podem aceitar presentes que possuam valor simbólico ou considerado trivial.

Ainda segundo o documento, também é proibido oferecer ou receber itens que possam influenciar decisões, criar conflitos de interesses ou induzir qualquer pessoa submetida à norma a agir em desacordo com a regra. O descumprimento prevê multa mínima de 10 mil francos suíços e suspensão de atividades relacionadas ao futebol por até dois anos.

Seleção mexicana eliminada da Copa

A trajetória mexicana na Copa do Mundo 2026 chegou ao fim na noite do último domingo (5). Invicta com 100% de aproveitamento e sem gols sofridos até as oitavas, a seleção perdeu por 3 a 2 para Inglaterra, no Estádio Azteca, e se tornou a mais uma anfitriã eliminada nesta edição — após o Canadá.

Já a Inglaterra encara a Noruega nas quartas de final, no próximo sábado, 11 de julho. Os noruegueses eliminaram o Brasil nas oitavas, com dois gols de Haaland na vitória por 2 a 1, nos Estados Unidos.

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