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México devolve relógios Rolex após presente milionário de influenciador na Copa do Mundo

México devolve relógios Rolex após presente milionário de influenciador na Copa do Mundo
México devolve relógios Rolex após presente milionário de influenciador na Copa do Mundo -

A seleção do México confirmou a devolução dos relógios Rolex recebidos do criador de conteúdo americano Stephen Deleonardis, conhecido no meio digital como Stevewilldoit. Segundo o comunicado, a decisão ocorreu em comum acordo entre as partes após a repercussão do caso durante a Copa do Mundo, descumprindo restrições no Código de Ética da Fifa.

Em nota, a seleção esclareceu que os relógios foram oferecidos por iniciativa do influenciador e que, “por acordo mútuo”, a delegação decidiu devolver os itens a Stevewilldoit. O norte-americano presenteou o elenco mexicano em meio à preparação para o confronto da segunda fase do Mundial, às vésperas da vitória sobre o Equador.

Stevewilldoit publicou foto com os jogadores em seu perfil no Instagram e publicou um vídeo do encontro completo em seu canal no Youtube. Segundo o influenciador, a coleção de relógios Rolex estava avaliada em cerca de 1 milhão de dólares (pouco mais de R$ 5 milhões), com peças estimadas em até 90 mil dólares (R$ 465,3 mil).

Post com jogadores do México

 

 

Um post compartilhado por Steve (@stevewilldoit)

O meio-campista Obed Vargas chegou a questionar o influenciador sobre o motivo da iniciativa. Em resposta, Deleonardis explicou que morava no México e havia apostado 2 milhões de dólares (R$ 10,3 milhões) na vitória do México sobre o Equador. Ele calculou que, caso o resultado se confirmasse, receberia cerca de um milhão de dólares, ou seja, o valor investido nos relógios. Os mexicanos superaram os equatorianos por 2 a 0.

O que diz a regra Fifa?

A devolução ocorre em meio às regras previstas pelo Código de Ética da Fifa sobre oferta e recebimento de benefícios por pessoas ligadas ao futebol. Segundo consta no Artigo 21 do documento, delegações só podem aceitar presentes que possuam valor simbólico ou considerado trivial.

Ainda segundo o documento, também é proibido oferecer ou receber itens que possam influenciar decisões, criar conflitos de interesses ou induzir qualquer pessoa submetida à norma a agir em desacordo com a regra. O descumprimento prevê multa mínima de 10 mil francos suíços e suspensão de atividades relacionadas ao futebol por até dois anos.

Seleção mexicana eliminada da Copa

A trajetória mexicana na Copa do Mundo 2026 chegou ao fim na noite do último domingo (5). Invicta com 100% de aproveitamento e sem gols sofridos até as oitavas, a seleção perdeu por 3 a 2 para Inglaterra, no Estádio Azteca, e se tornou a mais uma anfitriã eliminada nesta edição — após o Canadá.

Já a Inglaterra encara a Noruega nas quartas de final, no próximo sábado, 11 de julho. Os noruegueses eliminaram o Brasil nas oitavas, com dois gols de Haaland na vitória por 2 a 1, nos Estados Unidos.

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