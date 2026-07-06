Danilo deve receber folga e tem futuro indefinido no Botafogo

Eliminado da Copa do Mundo de 2026, o volante Danilo deve receber folga antes de se reapresentar ao Botafogo. O jogador, de 25 anos, entrou em campo na derrota para a Noruega por 2 a 1, neste último domingo (5), em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Dessa forma, ele só deve tomar uma decisão sobre o futuro da carreira após o retorno para o Rio de Janeiro.

Danilo é o principal ativo do Botafogo, que vive uma grave crise financeira e vê nele a oportunidade de aliviar os problemas. O Glorioso, portanto, deseja negociá-lo entre 35 e 40 milhões de euros (entre R$ 207 milhões e R$ 237 milhões na cotação atual). O jogador ainda não recebeu propostas, mas a expectativa é que isso aconteça nos próximos dias.

O Botafogo descartou negociar Danilo com o mercado brasileiro. Flamengo e Palmeiras monitoravam a situação do volante, mas a ideia do Glorioso é vender o jogador para a Europa. O Nottingham Forest, da Inglaterra, é um dos interessados. No início do ano, aliás, os ingleses quase contrataram, mas a negociação foi barrada através de uma liminar na Justiça.

Às vésperas da Copa do Mundo, Danilo pediu para não atuar mais pelo Botafogo para não ultrapassar o limite de jogos no Brasileirão. Dessa forma, ele ainda pode defender outro clube brasileiro em 2026. No Mundial, o volante participou de quatro jogos e não teve nenhuma participação direta em gol. Na temporada, soma 24 partidas, dez gols e três assistências.

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