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Artur Jorge expõe preocupação com perdas no elenco do Cruzeiro

Artur Jorge expõe preocupação com perdas no elenco do Cruzeiro
Artur Jorge expõe preocupação com perdas no elenco do Cruzeiro -

A abertura da janela de transferências ainda nem aconteceu, mas o Cruzeiro já vive dias intensos nos bastidores. Depois de confirmar saídas importantes, a diretoria trabalha para recompor o elenco e atender aos pedidos da comissão técnica. Em meio às movimentações, o técnico Artur Jorge admitiu que sua principal preocupação não está nas contratações, mas sim nas perdas antes da sequência.

“Essa parada é uma boa oportunidade pra gente olhar o mercado. A nossa grande preocupação foi também manter a equipe equilibrada, podermos acrescentar uma ou outra peça de qualidade e competitividade à equipe, mas também estarmos preparados e capazes de corresponder àquilo que são as saídas, repondo com jogadores dentro daquilo que é o perfil que nós entendemos. E depois, agora, o tempo, os jogos, a adaptação do atleta vai dizer muito.” declarou o treinador.

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Reposições viram prioridade na Toca

Entre os principais nomes que deixaram o clube estão o lateral Kaiki Bruno, negociado com o Como, da Itália, e o volante Christian, vendido ao Krasnodar, da Rússia. Além deles, Chico da Costa e Wanderson não fazem mais parte dos planos para a temporada, enquanto Japa, Bruno Alves e Janderson partiram para outros clubes por empréstimo para ganhar sequência em outras equipes.

Para compensar essas baixas, o Cruzeiro já iniciou a reformulação do elenco. Gabriel Rojas chegou para ocupar a vaga deixada por Kaiki, enquanto Gabriel Pec foi escolhido para reforçar o setor ofensivo. Entretanto, a diretoria ainda trabalha para contratar pelo menos um volante e outro atacante, posições consideradas essenciais por Artur Jorge para manter o nível da equipe.

O treinador destacou que a pausa durante a Copa do Mundo oferece uma oportunidade importante para ajustar o elenco e avaliar o mercado. Ao mesmo tempo, reforçou que as reposições precisam seguir exatamente o perfil desejado pela comissão técnica e estar dentro da realidade financeira do clube. Confiante, Artur Jorge acredita que o Cruzeiro está no caminho certo para reconstruir o grupo e manter a equipe forte na disputa do Campeonato Brasileiro e das demais competições na sequência da temporada.

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