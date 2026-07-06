Victor Hugo revela bastidores do Atlético após saída de Hulk

A saída de Hulk marcou o fim de um dos ciclos mais vitoriosos da história recente do Atlético e obrigou o elenco a iniciar uma nova etapa. Em entrevista exclusiva, o meia Victor Hugo revelou como o grupo recebeu a despedida do maior ídolo alvinegro da última década e explicou de que forma os jogadores reagiram à ausência do camisa 7.

Victor Hugo afirmou que conviver com Hulk foi uma experiência importante para sua carreira. O meia destacou que aproveitou cada momento ao lado do atacante e revelou que os dois continuam mantendo contato mesmo após a despedida. Para o camisa 30, o ex-companheiro seguirá sendo uma referência dentro e fora de campo, enquanto o elenco precisou entender que era hora de seguir em frente e construir uma nova identidade coletiva.

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Liderança ganhou novos protagonistas

Sem a principal liderança do grupo, o Atlético reorganizou naturalmente a dinâmica do vestiário. Victor Hugo explicou que nenhum jogador recebeu a missão de substituir Hulk individualmente. Pelo contrário, segundo ele, atletas como Lyanco, Maicon, Alan Franco, Igor Rabello e Mário passaram a dividir essa responsabilidade diariamente. Dessa forma, o elenco conseguiu manter o ambiente competitivo e fortalecer ainda mais a união para a disputa do segundo semestre.

Além da reorganização interna, o meia destacou a importância da pausa durante a Copa do Mundo. Depois de um primeiro semestre intenso, o período sem jogos permitiu recuperar o desgaste físico e, principalmente, mental dos jogadores. Victor Hugo contou que aproveitou as férias ao lado da família na Itália e acredita que esse descanso será decisivo para elevar o rendimento da equipe nas próximas competições.

Outro ponto ressaltado pelo jogador foi o acompanhamento psicológico realizado pelo clube. Segundo Victor Hugo, o calendário exige muito mais do que preparação física, já que a sequência de partidas também provoca enorme desgaste emocional. Por isso, o trabalho desenvolvido diariamente pelo departamento de psicologia tem sido considerado essencial para manter o elenco equilibrado. Confiante, o meia acredita que o Atlético chega mais preparado para disputar o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana, mantendo a força dentro de casa e buscando evolução como visitante.

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