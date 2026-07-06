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Bélgica questiona critérios da Fifa após suspensão de cartão vermelho de Balogun

SANTA CLARA, CALIFORNIA - JULY 01: Folarin Balogun #20 and Christian Pulisic #10 of the United States reacts to him receiving a red card for a foul on Tarik Muharemovic #4 of Bosnia and Herzegovina during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between USA and Bosnia and Herzegovina at San Francisco Bay Area Stadium on July 01, 2026 in Santa Clara, California. (Photo by Charlotte Wilson/Getty Images)
SANTA CLARA, CALIFORNIA - JULY 01: Folarin Balogun #20 and Christian Pulisic #10 of the United States reacts to him receiving a red card for a foul on Tarik Muharemovic #4 of Bosnia and Herzegovina during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between USA and Bosnia and Herzegovina at San Francisco Bay Area Stadium on July 01, 2026 in Santa Clara, California. (Photo by Charlotte Wilson/Getty Images) -

A Federação de Futebol da Bélgica ganhou o direito de recorrer da decisão da Fifa que suspendeu o cartão vermelho de Folarin Balogun, atacante dos Estados Unidos, adversário dos belgas nas oitavas de final da Copa do Mundo. Assim, a entidade poderá apresentar recurso a um comitê criado pela entidade para analisar o caso, mas não recebeu garantia de que haverá julgamento antes da partida desta segunda-feira (6), às 21h (de Brasília).

Em nota oficial, a federação belga criticou os procedimentos adotados pela Fifa. De acordo com a entidade, a organização criou mecanismos que tornam o recurso praticamente inadmissível, o que transforma o direito de apelação em uma mera formalidade.

“Após tomar conhecimento, através de notícias midiáticas, da decisão da FIFA de levantar a suspensão automática do jogador Balogun, a RBFA enviou uma carta à FIFA solicitando uma cópia da decisão, uma explicação do processo adotado e expondo a sua posição relativamente aos regulamentos aplicáveis. Como única resposta, a FIFA enviou uma carta à RBFA afirmando que considerava a correspondência como um recurso, que um juiz tinha sido nomeado e que a RBFA tinha apenas algumas horas para concluir o recurso. A FIFA não forneceu qualquer outra informação”, publicou.

“Para que um recurso seja admissível, os próprios regulamentos da FIFA estipulam que a decisão fundamentada deve ter sido comunicada ao recorrente. Enquanto a RBFA apenas procurava esclarecimentos legítimos, a própria FIFA criou um recurso e garantiu imediatamente que este fosse declarado inadmissível”, afirmou a nota da Federação de Futebol de Bélgica.

 

 

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Federação Belga na bronca

As federações da Bélgica e dos Estados Unidos tiveram até as 9h (de Brasília) desta segunda-feira (6) para apresentar suas manifestações. No entanto, os belgas afirmaram que não receberam o relatório da decisão nem a justificativa da Fifa para suspender a expulsão de Balogun.

A Fifa designou o árbitro catari Salman Al-Ansari para analisar o recurso. Segundo a federação belga, o profissional mantém proximidade com o presidente da entidade, Gianni Infantino. Assim, a Bélgica ainda pode recorrer à Corte Arbitral do Esporte (CAS), última instância da Justiça esportiva. Contudo, ainda não informou se pretende adotar essa medida.

Pelas regras da competição, o cartão vermelho resultaria automaticamente em uma partida de suspensão, conforme o artigo 10.5 do regulamento da Fifa. No entanto, a entidade revogou a punição com base no artigo 27 do Código Disciplinar. Ele autoriza o órgão judicial a suspender total ou parcialmente a aplicação de uma medida disciplinar. Com isso, o atacante está liberado para enfrentar a Bélgica nas oitavas de final.


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