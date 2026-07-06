Bélgica questiona critérios da Fifa após suspensão de cartão vermelho de Balogun

A Federação de Futebol da Bélgica ganhou o direito de recorrer da decisão da Fifa que suspendeu o cartão vermelho de Folarin Balogun, atacante dos Estados Unidos, adversário dos belgas nas oitavas de final da Copa do Mundo. Assim, a entidade poderá apresentar recurso a um comitê criado pela entidade para analisar o caso, mas não recebeu garantia de que haverá julgamento antes da partida desta segunda-feira (6), às 21h (de Brasília).

Em nota oficial, a federação belga criticou os procedimentos adotados pela Fifa. De acordo com a entidade, a organização criou mecanismos que tornam o recurso praticamente inadmissível, o que transforma o direito de apelação em uma mera formalidade.

“Após tomar conhecimento, através de notícias midiáticas, da decisão da FIFA de levantar a suspensão automática do jogador Balogun, a RBFA enviou uma carta à FIFA solicitando uma cópia da decisão, uma explicação do processo adotado e expondo a sua posição relativamente aos regulamentos aplicáveis. Como única resposta, a FIFA enviou uma carta à RBFA afirmando que considerava a correspondência como um recurso, que um juiz tinha sido nomeado e que a RBFA tinha apenas algumas horas para concluir o recurso. A FIFA não forneceu qualquer outra informação”, publicou.

“Para que um recurso seja admissível, os próprios regulamentos da FIFA estipulam que a decisão fundamentada deve ter sido comunicada ao recorrente. Enquanto a RBFA apenas procurava esclarecimentos legítimos, a própria FIFA criou um recurso e garantiu imediatamente que este fosse declarado inadmissível”, afirmou a nota da Federação de Futebol de Bélgica.

Um post compartilhado por Belgian Red Devils (@belgianreddevils)

Federação Belga na bronca

As federações da Bélgica e dos Estados Unidos tiveram até as 9h (de Brasília) desta segunda-feira (6) para apresentar suas manifestações. No entanto, os belgas afirmaram que não receberam o relatório da decisão nem a justificativa da Fifa para suspender a expulsão de Balogun.

A Fifa designou o árbitro catari Salman Al-Ansari para analisar o recurso. Segundo a federação belga, o profissional mantém proximidade com o presidente da entidade, Gianni Infantino. Assim, a Bélgica ainda pode recorrer à Corte Arbitral do Esporte (CAS), última instância da Justiça esportiva. Contudo, ainda não informou se pretende adotar essa medida.

Pelas regras da competição, o cartão vermelho resultaria automaticamente em uma partida de suspensão, conforme o artigo 10.5 do regulamento da Fifa. No entanto, a entidade revogou a punição com base no artigo 27 do Código Disciplinar. Ele autoriza o órgão judicial a suspender total ou parcialmente a aplicação de uma medida disciplinar. Com isso, o atacante está liberado para enfrentar a Bélgica nas oitavas de final.



Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.