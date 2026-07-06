Portugal x Espanha, com comentários e estatísticas a partir das 15h

Reeditando o mesmo confronto da mesma fase na Copa de 2010 e a decisão da Liga das Nações, Portugal e Espanha se enfrentam na tarde desta segunda-feira (06), às 17h, de Brasília, em Arlington, no Texas. Mas, desde 15h, a Voz do Esporte faz o esquenta da partida.

Durante o jogo, a Webradio fará os comentários e trará as estatísticas em tempo real, sem narração. Não perca nada deste duelo acessando a Voz do Esporte.

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