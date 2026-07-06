Grêmio terá retorno de Balbuena e Weverton após Copa do Mundo

O Grêmio encerrou oficialmente sua participação indireta na Copa do Mundo e agora aguarda o retorno de dois jogadores. Após as eliminações de Brasil e Paraguai nas oitavas de final, Weverton e Balbuena iniciam o processo de reapresentação ao Tricolor Gaúcho e reforçarão o grupo comandado por Luís Castro para a retomada do Brasileirão e da Sul-Americana.

Enquanto o goleiro Weverton não chegou a entrar em campo pelo Brasil, por outro lado, Balbuena teve participação discreta com o Paraguai, atuando apenas por alguns minutos. Apesar do pouco tempo em campo, ambos cumpriram o período de convocação e agora retornam a Porto Alegre para dar sequência à temporada.

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Dupla reforça elenco na retomada

A reapresentação de Weverton e Balbuena está marcada para a próxima segunda-feira (13), no CT Luiz Carvalho. A expectativa da comissão técnica, desse modo, é contar com os dois jogadores já na partida diante do Mirassol. A bola rola no dia 17 de julho, pela retomada do Campeonato Brasileiro. Logo depois, o Grêmio voltará suas atenções para o duelo contra o Bolívar, em La Paz, pela repescagem da Sul-Americana.

Além do reforço esportivo, o retorno da dupla também representa um ganho financeiro para o clube. Isso porque o Grêmio será contemplado pelo Programa de Benefícios aos Clubes da Fifa, criado para compensar as equipes que cedem atletas às seleções durante a Copa. O valor destinado ao Imortal, nesse sentido, supera os R$ 3 milhões.

Com os dois jogadores novamente à disposição, Luís Castro amplia as opções para um calendário que promete ser intenso nas próximas semanas. A diretoria entende que o retorno dos convocados chega em momento importante, enquanto o elenco busca recuperar posições no Campeonato Brasileiro e manter vivo o objetivo de avançar na Copa Sul-Americana durante o segundo semestre.

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